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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока еще не думают о президентских выборах 2018 года. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Отметим, ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основным риском будущих президентских выборов низкую явку.
Песков заявил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.
Комментарии
После того как Навальному перекрыли сбор денег на президентскую кампанию, а на процессе в Кирове стало известно о реальном сроке так открыто лгать даже для этого хлопца несолидно...
24.01.2017 07:24 Алекс
И зачем Навальному нужны деньги на президентскую компанию? Что бы впаривать ложь и подкупать?
24.01.2017 07:36 - гость - Вы, эта, закон о выборах откройте - прозреете, возможно...
24.01.2017 07:48 Алекс
На крй мне твой закон. Крго хочет представлять Навальный на выборах?
Сам себя? И для этого ему нужны народные деньги. Эпично.
24.01.2017 07:55 - гость -
А кого твои работодатели, ВВП и ДАМ, представляют?
Казимир хочет Навального.
Алексей Анальный президент???? У нас что, из 140 миллионов народа нормальных вменяемых честных кандидатов нет????
24.01.2017 07:52 - гость -
Есть у Навального сторонники их миллионы - выборы мэра Москвы это показали. А вы ответьте где и про кого солгал Навальный - про Якунина, про Путина и Пескова?!
24.01.2017 08:30 Истина Конечно есть! Можете своих кандидатов назвать, или забоитесь?
Алекс 24 января 2017 г. 08:31
Он постоянно про всех врет.
24.01.2017 08:35 - гость - А конкретнее Навальный про дочерей Путина и Пескова соврал, или хоть один пример лжи приведите.
странные люди, конечно. вы программу Навального знаете? что-то он ее не озвучивает. а за что голосовать? и зачем? и сейчас всё правительство сплошь либералы и сомневаюсь что он отличается от них или от того же Чубайса.
Короче цензоренок опять запел свою унылую песню о том, что учиться россиянам кроме РФ нигде нельзя. Еще то есть аргументы?
24.01.2017 08:55 - гость - Назовите либералов в правительстве, вряд-ли сможете! Чубайс какую должность занимает, при чем здесь правительство?
24.01.2017 09:01 Алекс
Весь Минфин
Алекс 24 января 2017 г. 08:47
Хоть один пример лжи Навального? Пожалуйста. Вбиваете в поиск "Навальный соврал" и читаете десятки примеров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока еще не думают о президентских выборах 2018 года
а зачем тогда деньги на избирательную компанию президента в бюджет 2017 года заложили
Алекс 24 января 2017 г. 08:47
А конкретнее Навальный про дочерей Путина и Пескова соврал, или хоть один пример лжи приведите
А он правду сказал? Кто-то может сказать хоть что -то про них? Все на уровне ОБС...
Навальный - будущий президент!