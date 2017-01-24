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Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков

, ИА "Амител"
Этот разговор появился после заявления Федорова о низкой явке на будущих выборах

Фото: pravdaurfo.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока еще не думают о президентских выборах 2018 года. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Отметим, ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основным риском будущих президентских выборов низкую явку.

Песков заявил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.01.2017 07:24
Алекс

После того как Навальному перекрыли сбор денег на президентскую кампанию, а на процессе в Кирове стало известно о реальном сроке так открыто лгать даже для этого хлопца несолидно...

0  0
24.01.2017 07:36
- гость -

24.01.2017 07:24 Алекс

И зачем Навальному нужны деньги на президентскую компанию? Что бы впаривать ложь и подкупать?

0  0
24.01.2017 07:48
Алекс

24.01.2017 07:36 - гость - Вы, эта, закон о выборах откройте - прозреете, возможно...

0  0
24.01.2017 07:52
- гость -

24.01.2017 07:48 Алекс

На крй мне твой закон. Крго хочет представлять Навальный на выборах?

0  0
24.01.2017 07:55
- гость -

Сам себя? И для этого ему нужны народные деньги. Эпично.

0  0
24.01.2017 08:27
- гость -

24.01.2017 07:55 - гость -

А кого твои работодатели, ВВП и ДАМ, представляют?

0  0
24.01.2017 08:28
- гость -

Казимир хочет Навального.

0  0
24.01.2017 08:30
Истина

Алексей Анальный президент???? У нас что, из 140 миллионов народа нормальных вменяемых честных кандидатов нет????

0  0
24.01.2017 08:31
Алекс

24.01.2017 07:52 - гость -

Есть у Навального сторонники их миллионы - выборы мэра Москвы это показали. А вы ответьте где и про кого солгал Навальный - про Якунина, про Путина и Пескова?!

0  0
24.01.2017 08:33
Алекс

24.01.2017 08:30 Истина Конечно есть! Можете своих кандидатов назвать, или забоитесь?

0  0
24.01.2017 08:35
- гость -

Алекс 24 января 2017 г. 08:31

Он постоянно про всех врет.

0  0
24.01.2017 08:47
Алекс

24.01.2017 08:35 - гость - А конкретнее Навальный про дочерей Путина и Пескова соврал, или хоть один пример лжи приведите.

0  0
24.01.2017 08:55
- гость -

странные люди, конечно. вы программу Навального знаете? что-то он ее не озвучивает. а за что голосовать? и зачем? и сейчас всё правительство сплошь либералы и сомневаюсь что он отличается от них или от того же Чубайса.

0  0
24.01.2017 08:55
- гость -

Короче цензоренок опять запел свою унылую песню о том, что учиться россиянам кроме РФ нигде нельзя. Еще то есть аргументы?

0  0
24.01.2017 09:01
Алекс

24.01.2017 08:55 - гость - Назовите либералов в правительстве, вряд-ли сможете! Чубайс какую должность занимает, при чем здесь правительство?

0  0
24.01.2017 09:05
- гость -

24.01.2017 09:01 Алекс

Весь Минфин

0  0
24.01.2017 09:55
- гость -

Алекс 24 января 2017 г. 08:47

Хоть один пример лжи Навального? Пожалуйста. Вбиваете в поиск "Навальный соврал" и читаете десятки примеров.

0  0
24.01.2017 10:07
- гость -

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока еще не думают о президентских выборах 2018 года

а зачем тогда деньги на избирательную компанию президента в бюджет 2017 года заложили

0  0
24.01.2017 11:38
- гость -

Алекс 24 января 2017 г. 08:47

А конкретнее Навальный про дочерей Путина и Пескова соврал, или хоть один пример лжи приведите

А он правду сказал? Кто-то может сказать хоть что -то про них? Все на уровне ОБС...

0  0
24.01.2017 13:29
- гость -

Навальный - будущий президент!

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