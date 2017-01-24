Фото: today.kz

Снег, метели, гололед и сильный ветер ожидаются во вторник, 24 января, в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, дневные температуры по краю составят -7…-12 градусов, в предгорьях -2…-7 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду с усилением по югу до 13-18 метров.

В Барнауле во вторник временами снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Днем в краевой столице -8…-10 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер до 15 метров в секунду.

