Фото: avito.ru
Коттедж площадью 500 квадратных метров выставили в центре Барнаула на продажу за 29 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, особняк находится по адресу Партизанская, 165 на участке шесть соток.
"Двухквартирный дом на красной линии (3 этажа, подвал). Фундамент монолитный ж/б. Подвал блоки ФБС-24-6-6 (высотой пять рядов), перекрыт ж/б плитами ПК. Стены – газобетон, утеплитель, облицовочный кирпич. Вода, канализация центральная. Отопление печное водяное (подведен газ)", – указывает продавец строения.
Также отмечается, что на территории есть баня и теплица. Кроме того, имеется возможность построить гараж, магазин, офис.
Комментарии
Опять фуфло бетон (газо). Этот афигенно непрочный материл ябы максимум на сарай использовал.
Застройщики на Партизанской уже поди в очередь выстроились???!!!
Месный!!!! Они застройщикам типо Алгоритм, дом продают!!!!
24.01.2017 07:09 месный
Смотря как сделано. Если угловые балки ж/б, то нормально.
реальная цена---за сотку-1лям 200 штук-дом ни о чем как бы не хотелось продать ничиго не получится
Домишка действительно так себе и что это за особняк в окружении высоток такойнудизм нам не нужен а что касаемо блоков так все новостройки из них сляпаны или вы верите что высотки с кирпича выложены
- гость - 24 января 2017 г. 07:25
Да хоть как сделано. Турник зафигачь между стенами подтянуться разок не успеешь вместе с кусками стены вывалится, Шкаф подвесной настенный для посуды - тока посуду наложишь на половину, а то и меньше и всё это вылетит со стены со свистом. И т.д. Пенобетон - эт сарай, курятник, коровник максимум.
24.01.2017 08:08 месный, анкер клиновой тебе в помощт. али глухарь с дюбелем
24.01.2017 07:09 месный
Ты сначала денег заработай, хотя бы на сарай.
Строящиеся за сити многоэтажки среди избушек это жесть какая то. Вышел из подъезда сразу в чей то огород
Налоги...
Шатал Труба 24 января 2017 г. 08:53 И за что они там держаться будут, за волшебные пузырьки?
24.01.2017 09:24 месный, ну да!!!
пичалька, ковры не повесить(
24.01.2017 08:08 месный
ты классы газобетона правильно выбирай, в соответствие с целью. даже 1 и 2 этажи из разного ставятся, не говоря уже о разнице между кухней (навесное) или перегородкой в спальне (та самая - непрочная (турник не поставишь), но зато звукоизолирующая и теплая )