Фото: avito.ru

Коттедж площадью 500 квадратных метров выставили в центре Барнаула на продажу за 29 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, особняк находится по адресу Партизанская, 165, на участке шесть соток.

"Двухквартирный дом на красной линии (3 этажа, подвал). Фундамент монолитный ж/б. Подвал блоки ФБС-24-6-6 (высотой пять рядов), перекрыт ж/б плитами ПК. Стены – газобетон, утеплитель, облицовочный кирпич. Вода, канализация центральная. Отопление печное водяное (подведен газ)", – указывает продавец строения.

Также отмечается, что на территории есть баня и теплица. Кроме того, имеется возможность построить гараж, магазин, офис.

