Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Улица Мало-Тобольская в историческом центре краевой столицы в перспективе может стать одной из главных достопримечательностей города и даже получить статус барнаульского Арбата.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, эту улицу планируется превратить в пешеходную зону, которая будет служить своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город". База для этого уже есть – с одной стороны, на проспекте Ленина, уже функционирует реконструированный мост через Барнаулку, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка.

Когда изменится Мало-Тобольская, еще не ясно. Работа здесь предстоит большая, да и средства надо изыскать.

Сейчас же, гуляя по будущему барнаульскому Арбату, скорее наблюдаешь за "лихими 90-ми". Повсеместно и хаотично здесь расположены торговые точки, фасады зданий далеки от совершенства, территория не благоустроена.

Однако перспектива попадания улицы в проект туристического кластера внушает надежды и позволяет ждать чудесного преображения Мало-Тобольской.