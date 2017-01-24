Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Улица Мало-Тобольская в историческом центре краевой столицы в перспективе может стать одной из главных достопримечательностей города и даже получить статус барнаульского Арбата.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, эту улицу планируется превратить в пешеходную зону, которая будет служить своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город". База для этого уже есть – с одной стороны, на проспекте Ленина, уже функционирует реконструированный мост через Барнаулку, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка.
Когда изменится Мало-Тобольская, еще не ясно. Работа здесь предстоит большая, да и средства надо изыскать.
Сейчас же, гуляя по будущему барнаульскому Арбату, скорее наблюдаешь за "лихими 90-ми". Повсеместно и хаотично здесь расположены торговые точки, фасады зданий далеки от совершенства, территория не благоустроена.
Однако перспектива попадания улицы в проект туристического кластера внушает надежды и позволяет ждать чудесного преображения Мало-Тобольской.
Комментарии
Какой офигенский арбат а, целых 340 метров, загуляться можно, мимо базара и полуразрушенных строений. Если у нас город горнозаводской - то где эти заводы и где эти горы?
в городе наведите сначала порядок, середина зимы, ходим по сугробам! через 107 школу хожу - главный вход - козья тропа, с задней стороны - сугроб в человеческий рост, по нему опять же козья тропа для ребятишек! и так везде, тротуар по Шукшина - козья тропа по сугробам!