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Алтайский край в 2017 году находится в числе регионов, где возможно нашествие саранчи. Об этом говорится в прогнозе чрезвычайной обстановки центра "Антистихия".

В сообщении, в частности, отмечается, что высокая популяция вредителя ожидается в субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Если говорить о конкретных регионах, то в зоне риска находятся:

Республика Калмыкия;

Краснодарский край;

Астраханская область;

Ставропольский край;

Республика Дагестан;

Кабардино-Балкария;

Республика Башкортостан;

Оренбургская область;

Челябинская область;

Алтайский край;

Забайкальский край;

Республика Алтай;

Республика Бурятия;

Республика Хакасия;

южные районы Иркутской области.

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Отметим, что для аграрного Алтайского края возможность нашествия саранчи никак нельзя игнорировать.

Также отметим, что в регионе ожидается сложный паводковый период. Из-за очень большого количества снега в горах Алтая обе волны паводка могут обернуться проблемами. Напомним, что наибольшие риски для Алтайского края традиционно несет вторая волна паводка, выпадающая на самый конец весны – начало лета.

