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Алтайский край в 2017 году находится в числе регионов, где возможно нашествие саранчи. Об этом говорится в прогнозе чрезвычайной обстановки центра "Антистихия".
В сообщении, в частности, отмечается, что высокая популяция вредителя ожидается в субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
Если говорить о конкретных регионах, то в зоне риска находятся:
- Республика Калмыкия;
- Краснодарский край;
- Астраханская область;
- Ставропольский край;
- Республика Дагестан;
- Кабардино-Балкария;
- Республика Башкортостан;
- Оренбургская область;
- Челябинская область;
- Алтайский край;
- Забайкальский край;
- Республика Алтай;
- Республика Бурятия;
- Республика Хакасия;
- южные районы Иркутской области.
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Отметим, что для аграрного Алтайского края возможность нашествия саранчи никак нельзя игнорировать.
Также отметим, что в регионе ожидается сложный паводковый период. Из-за очень большого количества снега в горах Алтая обе волны паводка могут обернуться проблемами. Напомним, что наибольшие риски для Алтайского края традиционно несет вторая волна паводка, выпадающая на самый конец весны – начало лета.
Комментарии
Опять выуживание бредовых заголовков. Алтайский край всегда был в зоне риска по саранче.