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Водитель Mercedes погиб после столкновения с лошадью в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Еще два человека в результате аварии были госпитализированы

Фото: badfon.ru

Наезд автомобиля Mercedes-Benz на лошадь обернулся в Горном Алтае опрокидыванием машины, гибелью водителя и травмами двух пассажиров.

Как сообщили в МВД по республике, ДТП произошло в ночь на 23 января в Шебалинском районе в 1,5 километрах от села Черга на Чуйском тракте.

За рулем Mercedes находился мужчина 1987 года рождения, проживавший в селе Кош-Агач. Двигаясь в направлении села Шебалино, он допустил наезд на лошадь, находившуюся на дороге. В итоге машина опрокинулась, а шофер от полученных травм скончался на месте ДТП.

Два его односельчанина, также находившиеся в салоне, получили травмы и были госпитализированы в районную больницу.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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