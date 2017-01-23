Фото: badfon.ru

Наезд автомобиля Mercedes-Benz на лошадь обернулся в Горном Алтае опрокидыванием машины, гибелью водителя и травмами двух пассажиров.

Как сообщили в МВД по республике, ДТП произошло в ночь на 23 января в Шебалинском районе в 1,5 километрах от села Черга на Чуйском тракте.

За рулем Mercedes находился мужчина 1987 года рождения, проживавший в селе Кош-Агач. Двигаясь в направлении села Шебалино, он допустил наезд на лошадь, находившуюся на дороге. В итоге машина опрокинулась, а шофер от полученных травм скончался на месте ДТП.

Два его односельчанина, также находившиеся в салоне, получили травмы и были госпитализированы в районную больницу.

