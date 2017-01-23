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Убившая девочку няня из Узбекистана направлена на принудительное лечение

, ИА "Амител"
Приговор, вынесенный в отношении Гюльчехры Бобокуловой, не был обжалован и вступил в законную силу

Фото: ru.sputniknews-uz.com

Приговор суда в отношении няни из Узбекистана Гюльчехры Бобокуловой, которая 29 февраля в Москве убила четырехлетнюю девочку, вступил в силу, и в этой связи женщина направлена на принудительное лечение.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя прокуратуры Москвы Елену Россохину, решение суда, вынесенное 24 ноября прошлого года, не было обжаловано.

В настоящее время Бобокулова помещена на принудительное лечение в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории России.

Напомним, что 24 ноября прошлого года Хорошевский суд Москвы освободил няню из Узбекистана от уголовной ответственности, признав ее невменяемой. Тем не менее суд признал Бобокулову виновной в убийстве ребенка, уничтожении имущества путем поджога и заведомо ложном сообщении о взрыве.

Чудовищное преступление было совершено 29 февраля 2016 года в Москве. После того, как родители четырехлетней девочки покинули квартиру, няня задушила ребенка, а затем отрезала девочке голову. После этого Гюльчехра Бобокулова подожгла квартиру. Задержали женщину у метро "Октябрьское поле", где она ходила с головой девочки в руках, крича "Аллах акбар".
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.01.2017 08:37
- гость -

доколят до состояния овоща?

0  0
24.01.2017 09:02
Пленный

Она еще жива? Жаль...

0  0
24.01.2017 09:54
ыыы

повесить мразь эту, а не кормить за счёт государства, она там будет жрать да спать.....да похоже к этому и стремилась !

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