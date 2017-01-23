Фото: Барнаул22

Смертельная авария произошла вечером 23 января на трассе на трассе Шипуново — Алейск. Как сообщили в ГУВД Алтайского края, столкнулись автомобили "УАЗ — Патриот" и автомобиль DAF с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа. Личность пассажира не установлена.

Экипажи ДПС незамедлительно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия. По данным полиции, на 156 км трассы А-349 в районе поселка Кашино водитель "УАЗ — Патриот", 1969 года рождения, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом, под управлением водителя 1983 года рождения.

Фото: Барнаул22

В настоящее время сотрудники полиции на месте регулируют движение. И устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Очевидцы сообщают, что на месте ДТП скопилась огромная пробка.

Напомним, из-за непогоды в Алтайском крае перекрыты ряд дорог. По сообщению ГИБДД, на магистралях плохая видимость из-за сильного ветра и снега. Читатель ИА "Амител" также сообщил, что на трассе Поспелиха – Курья в снежном плену из-за ДТП заблокированы более 40 автомобилей.