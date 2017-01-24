Фото: twitter.com
В жилом комплексе в восточной части Лондона произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mirror.
По данным издания, взрыв прогремел в районе Хорнчерч. В результате ЧП несколько человек пострадали, сообщил Скотленд-Ярд.
Телеканал BBC отметил, что трем людям оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.
На место взрыва прибыли полицейские, машины скорой помощи и не менее 60 пожарных. Местных жителей эвакуировали.
Агентство подчеркивает, что причину взрыва пока не установили. В то же время "Российская газета" отмечает, что предварительной версией взрыва является утечка газа.
#Hornchurch smoke spreading pic.twitter.com/HhnWS792sF— ajax jones (@ajaxjones) 23 января 2017 г.
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