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В жилом комплексе в восточной части Лондона произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mirror.

По данным издания, взрыв прогремел в районе Хорнчерч. В результате ЧП несколько человек пострадали, сообщил Скотленд-Ярд.

Телеканал BBC отметил, что трем людям оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.

На место взрыва прибыли полицейские, машины скорой помощи и не менее 60 пожарных. Местных жителей эвакуировали.

Агентство подчеркивает, что причину взрыва пока не установили. В то же время "Российская газета" отмечает, что предварительной версией взрыва является утечка газа.