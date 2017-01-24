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Семибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром во вторник, 24 января, передают "Яндекс.Пробки".

Сильнее всего движение затруднено на улице Малахова, в том числе ее пересечениях с Павловским трактом и улицей Власихинской (скорость движения – около 5-7 км/ч). Также движения практически нет на перекрестке проспект Ленина – улица Северо-Западная.

Кроме этого, заторы образовались на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова, улиц Юрина и Малахова, на отдельных участках улицы Советской Армии, Челюскинцев, проспекте Строителей, Павловском тракте и улице Попова.

Дорожную обстановку осложняют два ДТП: одна авария произошла на кольце Антона Петрова – Малахова, другая – в переулке Ядринцева.