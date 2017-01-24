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Комедия Бена Стиллера "Образцовый самец 2" получила девять номинаций на американскую антипремию "Золотая малина". Картина стала лидером в списке в 2017 году. Всех претендентов называет издание Entertainment Weekly, пишет "Лента.ру".

Восемь номинаций, в том числе "Худший фильм" и "Худший актер", достались фантастическому боевику Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Другими претендентами в категории "Худший фильм" стали "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро, "Боги Египта" и "День независимости: Возрождение", добавляет издание.

RT сообщает, что за титул худшего актёра прошлого года поборются Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер и Динеш Д'Соуза.

В номинации "Худшая актриса" представлены Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Бекки Тёрнер и актёр Тайлер Перри, который сыграл женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи".

Отметим, что список номинантов традиционно назвали за день до объявления претендентов на престижную премию "Оскар". Лауреатов 37-й "Золотой малины" огласят 25 февраля.