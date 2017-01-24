Фото: mos.news
Член переходной команды американского президента США Дональда Трампа, экс-спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич потребовал арестовать певицу Мадонну после ее заявлений о "взрыве Белого дома". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Huffington Post.
Агентство пишет, что американская певица выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по некоторым данным, до полумиллиона человек. Во время выступления Мадонна дважды нецензурно высказалась в адрес лидера страны, а также заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом", добавляет издание. При этом певица отметила, что знает, что это "ничего не изменит".
Гингрич назвал это "новым левым фашизмом", а Мадонну – его частью. "Мы должны готовиться себя защищать… ее (певицу – ред.) нужно арестовать", — цитирует агентство советника главы государства.
Отмечается, что позже Мадонна назвала свое заявление метафорой и подчеркнула в своем сообщении в Instagram, что она не склонна к насилию и не пропагандирует его.
Комментарии
Ну а чё своего добилась: о бабушке вспомнили.
Калибр спешно готовит табличку "Je suis Madonna"
Демократия во всей красе, да либералы?!
Казимиру нравится Мадонна, но заявить об этом вслух побаивается.
мадонна - постаревший американский "пуси райдерс"
Луиза Чикконе=Аваков. Помидоры пора сажать, а не визжать поучая весь мир- как им жить. Сектантка блин.
Докуролесилась. Сама себе нашла на ж приключений. Это не пьяной на сцене валяться.
Нет возможности идентифицировать вашу сессию, проверьте настройки вашего оборудования.
А Трамп в предвыборную кампанию обещал посадить в тюрьму Клинтоншу, как станет президентом или все забыли об этом?
- гость - 24 января 2017 г. 10:49 Докуролесилась. Сама себе нашла на ж приключений. Это не пьяной на сцене валяться. --- скорей всего ничего ей не будет но ее оправдания глупы
Все правильно. Надо быть последовательными. Если негра нельзя в шутку назвать негром, а лесбиянку даже в метафоре - неполноценной, то за призыв к взрыву белого дома хоть в шутку, хоть в метафоре - электрический стул, як за терроризм.
Квасня , за написанное в прошедшем времени /и много думала о том/ садить могут только в рашкостане ,в пиндостане судьи с головами дружат и не зависимы от власти.
24.01.2017 12:23 - гость -
Клоун, почитай за Гуантаномо.
Казимир в своё время страдал по пусси райт.Казимир пуссиистрадалец.
лишь добавлю немного знаний к вашему уму. дело в том в том что содержание американских граждан в этой тюрьме запрещено законом а разговор идёт о правосудии в отношении американских граждан.
Так можно говорить на митинге подобные фразы: "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом"- это не преступление?
Обамачмо не смог закрыть тюрьму В Гантонаме , а Трамп сказал что она будет функционировать для плохих парней. Вове надо быть насторже.
24.01.2017 12:54 12 : 31
Было бы желание.