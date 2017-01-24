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Член переходной команды американского президента США Дональда Трампа, экс-спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич потребовал арестовать певицу Мадонну после ее заявлений о "взрыве Белого дома". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Huffington Post.

Агентство пишет, что американская певица выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по некоторым данным, до полумиллиона человек. Во время выступления Мадонна дважды нецензурно высказалась в адрес лидера страны, а также заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом", добавляет издание. При этом певица отметила, что знает, что это "ничего не изменит".

Гингрич назвал это "новым левым фашизмом", а Мадонну – его частью. "Мы должны готовиться себя защищать… ее (певицу – ред.) нужно арестовать", — цитирует агентство советника главы государства.

Отмечается, что позже Мадонна назвала свое заявление метафорой и подчеркнула в своем сообщении в Instagram, что она не склонна к насилию и не пропагандирует его.