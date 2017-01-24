Фото: uatoday.tv
Небольшой частный самолет разбился в международном аэропорту города Тусон (штат Аризона, США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Отмечается, что на месте крушения произошло сильное возгорание.
"Газета.Ru" добавляет, что в результате происшествия погибли два человека.
Уточняется, что воздушное судно упало на парковочный гараж рядом с сервисом по аренде автомобилей при воздушной гавани. При этом крушение не повлияло на работу аэропорта.
Причина падения самолета в данный момент уточняется.
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