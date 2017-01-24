Фото: ХК "Алтай"

Хоккейный клуб "Алтай" дома выиграл в рамках очередного тура чемпионата ВХЛ у "Чебоксаров" со счетом 3-1.

Как пишет "Алтайский спорт", хозяева быстро открыли счёт, использовав первый же розыгрыш численного большинства: отличился Роман Исрафилов. Следующий гол был забит только через 40 минут.

На 47-й минуте "Чебоксары" забили чистый гол – 1-1. Уже через две с половиной минуты "Алтай" вновь вышел вперёд. Иван Стребков прострелил низом от синей линии, а Степан Жданов в касание переправил шайбу в ворота "Чебоксар" – 2-1. Точку в матче поставил защитник барнаульской команды Роман Исрафилов, он оформил дубль.

Ответную встречу команды проведут уже во вторник, 24 января.