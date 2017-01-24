Фото: Барнаул22
Второй жертвой смертельной аварии на трассе А-349 в Алтайском крае оказалась супруга водителя автомобиля "УАЗ — Патриот".
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в данный момент правоохранители установили личность погибшей. "В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель УАЗ и его супруга 1969 года рождения", – указывают в полиции.
Напомним, страшное ДТП произошло на 156-м километре трассы А-349 в районе поселка Кашино, когда водитель УАЗа выехал на "встречку" и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом.
Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах трагедии.
Комментарии
видела фото... ужас...
это какая ж скорость была?
вчера только на тытрубе смотрел краш-тест нового Патриота журналом Авторевю. Лица у журналюг были расстроенные. Сегодня искал ролик - нет уже, удалили.
Антоша, фуру поймал на встречке. При чем здесь краштест?
- гость - 24 января 2017 г. 10:57 вот не понимаю: на фига при такой видимости лететь на встречку???? под фуру!!!!
Антоха-джан 24 января 2017 г. 10:33 --- кому это надо, удалять ролики?
Здесь не причём наверное, а по факту у Патриота низкая безопасность, до сих пор кузов "съезжает" с рамы при ДТП...
ЗЫ Так же обзор УАЗа смотрел на канале того же Авторевю, старые без ESP - очень капризны в управлении и без проблем без воли водителя могут выскочить на встречку.
без проблем без воли водителя могут выскочить на встречку --- ох уж эти сказочники продавцы ЕСП соблюдайте скоростной режим, учитесь водить авто. странно требовать от внедорожника хорошей управляемости
- гость - 24 января 2017 г. 11:13 Антоха-джан 24 января 2017 г. 10:33 --- кому это надо, удалять ролики?
Там мутная история. В России по нормам приближенным к Euro NCAP проводит краш-тесты только журнал Авторевю на полигоне НАМИ (если не путаю). За свой счет покупают авто, манекены и бьют их на полигоне (64 км/ч при 40% перекрытии). Так вот разбив таким образом новый УАЗ 2017 модельного года в декабре 2016 - они получили претензии от завода изготовителя запрещающего публиковать результаты с требованием повторить краш-тест. После чего в январе обещали разбить очередной УАЗ. Вчера появилось видео, в комментах народ отписался, что это первый краш-тест. Сегодня это видео на канале Лисовской отсутствует... Короче думай что хочешь, но вопросы в воздухе повисли.
УАЗ 2017 прошел краш тест хуже предыдущей модели? или так же?
- гость - 24 января 2017 г. 11:23 соблюдайте скоростной режим, учитесь водить авто. странно требовать от внедорожника хорошей управляемости
Может и сказочники, но журналюги наглядно показали как Патриот с включенным ESP на скорости в 50 км/ч вписывается в искусственный поворот радиусом 40 м, а без системы курсовой устойчивости улетает в бок. Эксперимент проводили на заснеженном полигоне.
Можно по всякому относится к электронным помощникам, но для неопытного, рассеянного или уставшего водителя это благо. Смотрите на вещи реально.
24.01.2017 11:23 Антоха-джан
Че несёшь? Висит это кращ-тест 2017 на тытубе
на тачке, оборудованной ЕСП водитель будет ездить быстрее (это же безопасная машина), и будет так же попадать в ДТП
- гость - 24 января 2017 г. 11:26 УАЗ 2017 прошел краш тест хуже предыдущей модели? или так же?
Лучше чем предыдущие модели, но хуже чем обещал завод. Это по первой оценочной информации, без снятия показаний с манекенов. Подушки сработали, кузов ушел сантиметров на десять вперёд с рамы, хорошо видно по заднему колесу. Водительская дверь зажата, деформация крыши, сильная деформация пола, ноги водителя зажаты пластиком рулевой колонки и в хлам разбитая морда.
- гость - 24 января 2017 г. 11:31 Че несёшь? Висит это кращ-тест 2017 на тытубе
Кинь ссылку. Это первый или второй краш-тест? У Лисовской на канале найти не могу, а вчера был. Там много народу снимало.
- гость - 24 января 2017 г. 11:34 на тачке, оборудованной ЕСП водитель будет ездить быстрее
Далеко не каждый. И согласись чем выше предел безопасности - тем лучше.