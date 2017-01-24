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Второй жертвой смертельной аварии на трассе А-349 в Алтайском крае оказалась супруга водителя автомобиля "УАЗ — Патриот".

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в данный момент правоохранители установили личность погибшей. "В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель УАЗ и его супруга 1969 года рождения", – указывают в полиции.

Напомним, страшное ДТП произошло на 156-м километре трассы А-349 в районе поселка Кашино, когда водитель УАЗа выехал на "встречку" и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом.

Правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах трагедии.