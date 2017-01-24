Фото: boldmethod.com
Российский лидер Владимир Путин одобрил идею предоставления права летать по прибыльным маршрутам авиакомпаниям, использующим российские самолеты, пишет ТАСС.
Глава государства на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным назвал это правильным предложением и хорошим бонусом для компаний, которые закупают самолеты производства России.
Перед этим Рогозин предложил предоставить закупающим российскую авиатехнику компаниям необходимые льготы, в том числе выгодные маршруты и льготы экономического характера, которые будут связаны с лизингом техники. По словам вице-премьера, работа в этом направлении идет по плану, а о первых результатах Путину доложат, предположительно, в начале весны.
Рогозин добавил, что речь идет о маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у российских туристов страны. "Для того чтобы нам защитить наш внутренний рынок, мы видим эти маршруты, это прежде всего полеты на Дальний Восток и туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян", – цитирует его агентство. При этом он подчеркнул, что маршруты дадут кампаниям, выставляющим на них российские самолеты.
Зампред правительства заявил, что проблема небольшой доли техники России наиболее актуальна для дальнемагистральных самолетов. По его словам, сейчас рынок почти на 80% состоит из Airbus и Boeing. "Хоть у нас и говорят некоторые либералы, что если самолет хороший, то его будут покупать везде, но это не так. Попробуйте, например, продать Airbus на американском рынке или Boeing – в Европе. Всегда существуют гласные и негласные протекционистские меры", – заключил Рогозин.
Комментарии
и на каких-же самолётах Российских летать будут? На ту 204 например? пусть на нём бабай летает, там турбины так низко что он с взлётной полосы всё как пылесос в них тянет чё от этого может случится сами подумайте. А уж как их собирают, мне одноклассник рассказывал работавший там : кувалдами подгоняют части крыльев какая надёжность после этого.
месный не разбираешься так помолчи- за умного сойдешь, на суперджетах летать будем
"Попробуйте, например, продать Airbus на американском рынке или Boeing – в Европе." --- Так ведь и продают. В США летают A320, а в Европе B-737. И ничего.
месный Дочь офицера?
10:55 И сколько в в Америке летает аэрбасов на внутренних линиях? Поделись откровением.
- гость - 24 января 2017 г. 10:57 Гугли US Airways, например.
- гость - 24 января 2017 г. 10:57 А во Frontier Airlines вообще ни одного Boeing нет, только Airbus и Embraer.
видимо за s7 взялись
ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 24 января 2017 г. 11:10 "Делиться надо, пацаны"
24.01.2017 11:03 - гость -
Загнивают, чо. Приходится покупать на стороне.
- гость - 24 января 2017 г. 11:13 Ага, загнивает. А Рогозин в очередной раз барагозит, что попало.
Почему сегодня молчит Казимир? Его же тема.
Это была шутка. В России все маршруты прибыльные. Другое дело, что топы деньги по карманам рассовывают.
- гость - 24 января 2017 г. 10:49
Особо я тут не разбираюсь. Но при мне, когда я работал в аэропорту выполнгялся тестовый рейс ту-204 дак вот полосу чутли не пылесосили изза расположения движков у него. А однокласнику нет основания недоверять про то как их собирали он это рассказывал красочно и с матами (по другому не выходило), он там работал.
- гость - 24 января 2017 г. 10:49 на суперджетах летать будем --- ...и прибыльные маршруты внезапно станут убыточными.
месный зарегистрированный 24 января 2017 г. 11:19
Как оцениваете перспективы развития авиастроения в России? В частности проекта "SSJ-100"?
купил 1 самолет, получил хороший марштур
месный, может что-то спутал знакомый и это был суперджет? я погуглил нашел только вот это
ТУ-204/214 расстояние от низа гондол двигателя до земли 0,8 м на Боинг-737 - 0,45 м "Суперджет - порядка 0,4 м
... а полосу должны чистить всегда
24.01.2017 11:19 месный
Расположение двигателей на высоте около 0.5 м:
Boeing 737 и др. Airbus 318/319/320/321 etc. SSJ-100.
На чём он предлагает летать допустим Брл-Турция или Вьет? На Суперджете с его 100 местами и расходом как у А320, где мест куда побольше? Или на ТУшках, которых строится 2-3 в год и те под СЛО Россия?
Podkop, давайте уже цифры по расходу топлива
11:45, не пропускает ссылки модер
Расход авиатоплива, кг/час Ту-214 3743 Ту-204 3688 SSJ-100 (98 чел) 2296 А-319 2518 А-320 2647 А-321 3085
да впрочем я нашел суперджет 2296 а320 2647
На Суперджете французские движки, расход топлива у них нормальный (по паспорту). Хотя, после российской сборки паспортные параметры могут немного измениться
A320 17г/пассажиро-километр Ту-204 19г/пассажиро-километр не такая уж большая разница
нет. у суперджета французский прожорливый двигатель. поставили его чисто чтобы на западе брали. может еще скажете, что у логана экономичный двигатель?
- гость - 24 января 2017 г. 12:00 Вы про румынскую Dacia Logan? Не очень хорошо разбираюсь в автомобилях, ничего не могу сказать.
24.01.2017 10:42
месный На ту 204 например? ++++++ Ну во первых не Ту-204, а Ту 104 был одно время на линиях СССР. Мне пришлось однажды пролететь на данном типе. Салон у этого типа был очень просторный, но по звуку дицебелов, был запредельный. Так что они давно в истории. А вот на чем летать? Вопрос конечно интересный.
Сталинский Сокол 24 января 2017 г. 12:24 Сокол, то что вы на пенсии - не оправдание. Надо все-таки интересоваться, что сегодня в авиации происходит. Если, конечно, хотите, чтобы ваше мнение, как авиационного специалиста, имело вес.
И в догонку. Есть такая международная авиационная организация ИКАО. Так вот в то время, наш Ил-18 еле-еле проходил по звуковым параметрам, для полетов в зарубежные а/порты. А уж о Ту-104 и вообще-капец. Нет сегодня Яковлевых, Ильюшиных, Туполевых. А над ними умного государственного деятеля. Пилим бабки дальше. И собираем прцЕнты рейтинга дальше и Выше!!!
24.01.2017 12:29
- гость - Надо все-таки интересоваться, что сегодня в авиации происходит. Если, конечно, хотите, чтобы ваше мнение, как авиационного +++++++++ Есть такой действующий Пилот Литвинов. Так что я примерно в курсе авиационных событий. И его мнение, для меня безусловный авторитет. Удачи Всем!!!
Мысль,конечно правильная,но кто и как её будет осуществлять,боольшой вопрос!
Сталинский Сокол 24 января 2017 г. 12:41 Так что я примерно в курсе авиационных событий. --- Тогда странно, что вы про Ту-204 не в курсе. Их, конечно, мизерное количество, но все же летают.
Миротворец 24 января 2017 г. 12:47 Мысль,конечно правильная --- Ага, "Пуперджет" брать не хотят - так надо заставить. "Люби Родину, сволочь!"
Ту гость от 13:04!не люби,что любишь,бошку открутим-полюбишь!
Миротворец 24 января 2017 г. 13:28 Фуганок, у тебя откручивалка не отросла. Сиди на попе ровно, отращивай.
Какая разница, чтобы слетать до столицы нужно два месяца пахать на воде и соли. Когда будут дотации на перелет? Или это нормально прожить всю жизнь и ни разу не быть в столице. Дешевле в Таиланд слетать.