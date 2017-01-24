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Российский лидер Владимир Путин одобрил идею предоставления права летать по прибыльным маршрутам авиакомпаниям, использующим российские самолеты, пишет ТАСС.

Глава государства на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным назвал это правильным предложением и хорошим бонусом для компаний, которые закупают самолеты производства России.

Перед этим Рогозин предложил предоставить закупающим российскую авиатехнику компаниям необходимые льготы, в том числе выгодные маршруты и льготы экономического характера, которые будут связаны с лизингом техники. По словам вице-премьера, работа в этом направлении идет по плану, а о первых результатах Путину доложат, предположительно, в начале весны.

Рогозин добавил, что речь идет о маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у российских туристов страны. "Для того чтобы нам защитить наш внутренний рынок, мы видим эти маршруты, это прежде всего полеты на Дальний Восток и туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян", – цитирует его агентство. При этом он подчеркнул, что маршруты дадут кампаниям, выставляющим на них российские самолеты.

Зампред правительства заявил, что проблема небольшой доли техники России наиболее актуальна для дальнемагистральных самолетов. По его словам, сейчас рынок почти на 80% состоит из Airbus и Boeing. "Хоть у нас и говорят некоторые либералы, что если самолет хороший, то его будут покупать везде, но это не так. Попробуйте, например, продать Airbus на американском рынке или Boeing – в Европе. Всегда существуют гласные и негласные протекционистские меры", – заключил Рогозин.