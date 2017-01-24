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Движение всех видов транспорта ограничено на трассе Змеиногорск — Рубцовск, сообщили в Алтайавтодоре.

"По состоянию на 9 часов утра 24.01.2017 ограничение движения для всех видов транспорта сохраняется на участке Змеиногорск – Рубцовск автодороги "Змеиногорск – Рубцовск – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области", – говорится в сообщении дорожного ведомства.

Отметим, что накануне из-за непогоды было ограничено движение на участке трассы К-21 Рубцовск – Угловское – Михайловское.

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В целом из-за метелей на дорогах региона 23 января сложилась очень сложная обстановка. Не обошлось и без ДТП, в том числе приведших к гибели людей.