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Министерство культуры РФ предлагает увеличить стоимость прокатного удостоверения для фильмов в 1,5 тысячи раз, до 5 миллионов рублей, с целью сокращения количества голливудских картин в кинотеатрах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора Фонда кино Антона Малышева.

Уточняется, что в понедельник, 23 января, глава министерства Владимир Мединский заявил, что для развития российского кинематографа нужно усилить государственный протекционизм, побороть интернет-пиратство и отдавать лучшие даты для проката российским картинам.

Малышев отметил, что порог вхождения голливудского кино на рынок РФ в данный момент очень низкий, так как размер госпошлины, которую нужно уплатить при получении прокатного удостоверения, равен 3,5 тысячам рублей.

По его словам, чиновники сейчас обсуждают увеличение этой суммы до 5 миллионов рублей. Малышев отметил, что эта меря позволит очистить прокат от зарубежных лент низкого качества, к тому же появится больше сеансов под российское кино.

Издание со ссылкой на Минкультуры отмечает, что данную идею активно лоббирует Мединский, который планирует официально представить ее на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги хотят передавать Фонду кино, а после этого тратить на создание отечественных фильмов. Собеседник издания подчеркнул, что стоимость удостоверения для российских картин также составит 5 миллионов, однако им будут компенсировать затраты.

Газета пишет, что представитель Минкультуры отказался прокомментировать инициативу.