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Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин

, ИА "Амител"
По словам сити-менеджера, краевая столица идет по пути сортировки и переработки мусора, а поэтому тема нового полигона закрыта

Фото: dmitrov-reg.ru

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин в очередной раз высказался по теме создания в краевой столице нового полигона твердых бытовых отходов, подчеркнув, что пока данный вопрос закрыт.

Так, в интервью программе "На первом плане. Барнаул" глава городской администрации отметил: "Мы сегодня движемся по пути сортировки и переработки мусора, что позволит нам минимум 15 лет пользоваться тем полигоном твердых бытовых отходов, который сегодня существует".

В этом контексте, по словам Сергея Дугина, "темы по созданию нового полигона ТБО сегодня не существует".

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Напомним, что официально о закрытии данного вопроса сити-менеджер заявил 11 января, после того как тема полигона стала одной из центральных на публичных слушаниях по проекту генплана Барнаула.

"Особую озабоченность горожан вызывает тема определения места для полигона твердых бытовых отходов. Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО", – сказал тогда Сергей Дугин.

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Отметим, после этого вопрос прокомментировал и губернатор Алтайского края Александр Карлин, указав на то, что в перспективе к проблеме полигона ТБО следует подойти взвешенно.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.01.2017 10:38
- гость -

интересно... а две недели назад по всем радиостанциям говорили, что всё, исчерпал он свой ресурс. что случилось? подземелье нашли?

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24.01.2017 10:55
- гость -

24.01.2017 10:38 - гость -, новый овраг нашелся!!!

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24.01.2017 11:21
- гость -

А можно поконкретнее про мусоросортировку? Где, что, кто, куда везти, как заключить договор? Уточните, пожалуйста!

0  0
24.01.2017 11:21
за безопасность

Когда ворона попадет в двигатель самолета при посадке или взлете и не дай бог он рухнет вот тогда эти чиновники понесут персональную ответственность за бездействия!Собрались на пенсию -а проблему пусть решает будущее поколение- так что ли? А зелю раздербанить нужно до того как уйти-отличная работа ! Ха-Ха!

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