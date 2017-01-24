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Мобильный интернет в РФ признали одним из самых дешевых в мире: страна заняла второе место в рейтинге, который составило аналитическое агентство Content Review, пишет ИА Regnum.

Стоимость одного гигабайта трафика во многих развитых странах оказалась намного выше, чем в РФ. В рейтинге агентства каждую страну представлял оператор, которого аналитики посчитали лидером сегмента мобильного интернета на рынке. Для РФ выбрали "Мегафон" с расценками на 22 февраля минувшего года.

Отмечается, что опередил РФ лишь Иран со стоимостью гигабайта трафика в 13 рублей. Отмечается, что она недавно снизилась на 13%. В России за такой же объем данных нужно заплатить 117 рублей. Польша расположилась на третьей строчке рейтинга.

В Китае цена гигабайта оказалась равна 394 рублям, в Австралии — 483 рублям, в Соединенных Штатах — 578 рублям, а в Великобритании – 1111 рублям.

Издание подчеркивает, что Ирак в рейтинге поднялся на 21-ю позицию, снизив цену гигабайта мобильного трафика до 348 рублей (на 57%).

Больше всего расценки выросли в Катаре (вдвое). Уровень доходов населения при составлении рейтинга не учитывался.

Телеканал "360" пишет, что представители "Мегафона" и "Вымпелкома" связывают низкие цены на мобильный интернет в РФ с высокой конкуренцией на рынке. В МТС подчеркнули, что оператор снижает среднюю стоимость мегабайта ежегодно.