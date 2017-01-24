Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обещает воздействовать на управляющие компании краевой столицы с тем, чтобы навести порядок во дворах.

Сити-менеджер в рамках программы "На первом плане. Барнаул" высказался о том, как в региональном центре в этот зимний сезон убирают снег. В частности, очистке дорог от снега Сергей Дугин поставил "удовлетворительно", акцентировав внимание на том, что осадков этой зимой очень много.

"Оценка по очистке дорог удовлетворительная. Мы максимально постарались", – сказал сити-менеджер, уточнив, что в снегоотвалы было вывезено около 390 тысяч тонн снега.

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Что же касается уборки дворовых территорий, то тут, по словам сити-менеджера, ситуация выглядит менее привлекательно. Сергей Дугин подчеркнул, что жители часто жалуются на нечищеные дворы.

"Мы заставим управляющие компании привести все в соответствие. Через штрафные санкции или просто волевым методом, но у нас все будет в городе вычищено", – резюмировал глава городской администрации.