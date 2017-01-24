Вторник, 24 Январь, 11:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Уголовное дело Андрея Арестова
Новости

Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании

, ИА "Амител"
Глава администрации намерен навести порядок во дворах через штрафные санкции и волевые методы

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обещает воздействовать на управляющие компании краевой столицы с тем, чтобы навести порядок во дворах.

Сити-менеджер в рамках программы "На первом плане. Барнаул" высказался о том, как в региональном центре в этот зимний сезон убирают снег. В частности, очистке дорог от снега Сергей Дугин поставил "удовлетворительно", акцентировав внимание на том, что осадков этой зимой очень много.

"Оценка по очистке дорог удовлетворительная. Мы максимально постарались", – сказал сити-менеджер, уточнив, что в снегоотвалы было вывезено около 390 тысяч тонн снега.

Читайте также: Колея и сугробы по колено: барнаульцы жалуются на нечищеные дворы. Фото

Что же касается уборки дворовых территорий, то тут, по словам сити-менеджера, ситуация выглядит менее привлекательно. Сергей Дугин подчеркнул, что жители часто жалуются на нечищеные дворы.

"Мы заставим управляющие компании привести все в соответствие. Через штрафные санкции или просто волевым методом, но у нас все будет в городе вычищено", – резюмировал глава городской администрации.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

24.01.2017 11:13
- гость -

Ув. Амик узнайте пожалуйста у Г-на Дугина, к какой УК относится Змеиногорский тракт? Ездил там в выходные, местами одна полоса.... Себя наказывать когда начнут?

0  0
24.01.2017 11:17
Я

Да вы уж не дворы, хотя-бы тротуары для пешеходов вычистите. От ул.Солнечная поляна до Докучаево вдооль ул.Юрина "козья тропка" 50см шириной на высоте 1м к уровню дороги, да еще ухабами. Бедные мамашки с детьми и пожилые люди. Пожалейте их.

0  0
24.01.2017 11:18
- гость -

Улица Чайковского с начала зимы однополосная. Центральный район

0  0
24.01.2017 11:21
- гость -

По улице Просторной все остановки завалены снегом, вообще не чистят. Ждете, когда ребёнок под колёса скатится с метровой высоты???

0  0
24.01.2017 11:22
- гость -

за пределами дворов - переезды, тротуары и т.д. кто будет чистить и вывозить снег? в некоторых местах пройти невозможно

разогнали ПЖЭТы с техникой, с кадрами, которые чистили весь район, и насоздовали непонятных УК, у которых ничего нет, и которые только деньги с жильцов откачивают

0  0
24.01.2017 11:24
Stroller

Почистите ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ! найдите управу! на "динамо" две из четырех полос!

0  0
24.01.2017 11:28
- гость -

Да как не стыдно-то? Дороги хоть как-то чистят. А тротуары? а прилегающие территории? Не надо что ли? Вы пройдите по городу, возле каждого магазина Мария-ра, не только проехать, но и ПРОЙТИ невозможно!!! Неужели так трудно раз в неделю трактором пройтись, чтобы не было необходимости лазать по этим скользким глыбам снега??

0  0
24.01.2017 11:28
- гость -

Крышы уже пичистили?

0  0
24.01.2017 11:29
вова

Сначала найди управу на своих замов которые нарушают статьи градостроительного кодекса систематически не выполняют предписаний прокуратуры и это гос орган который своим поведением призывает граждан на них равняться и брать пример! Позор!

0  0
24.01.2017 11:35
финт

да ну, во дворах прикольно, можно в сугробах лазы выкопать, главное, чтобы трактор потом не придавил. а вот на дорогах и тротуарах действительно жо.

0  0
24.01.2017 11:38
финт

да ну, во дворах прикольно, можно в сугробах лазы выкопать, главное, чтобы трактор потом не придавил. а вот на дорогах и тротуарах действительно жо.

0  0
24.01.2017 11:48
- гость -

почистите тротуары в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, а то через сугроб не пешехода не автомобиля не видно и почему гаишники предписания не выписыают, ведь сугроб перед пешеходным переходом не повышает безопасность дорожного движения

0  0
24.01.2017 11:51
- гость -

Крыши сначала надо чистить. Выглянул в окно, все, которые видно, ни разу не чищены. А с тротуара снег башка не упадет, может и до весны лежать.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:52
Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
11:41
Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 0
11:32
Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 4
11:21
Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 8
11:16
США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 3
11:07
Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 13
10:54
Россия попала в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом 6
10:36
Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 4
10:28
Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 0
10:14
Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
10:06
Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
10:00
В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
09:53
Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 23
09:41
Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
09:28
Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
09:19
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
09:09
Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
08:58
Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 11
08:45
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
08:29
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
08:14
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
07:33
Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 25
07:04
Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 4
06:32
Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 15
06:01
Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 8
05:06
Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
04:05
Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 2
03:06
Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
02:08
Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
01:23
Названы лучшие игры 2016 года 0
00:03
Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 19
23:04
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена на принудительное лечение 3
22:53
Авария с погибшими произошла на трассе в Алтайском крае 2
22:04
Водитель Mercedes погиб после столкновения с лошадью в Горном Алтае 1
21:03
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается 4
20:01
Пенсии пожилым людям в России повысят с 1 февраля на 5,4% 4
19:50
ГИБДД: восемь пешеходов сбили на улицах Барнаула в минувшие выходные 0
19:26
Читатель Amic.ru: на алтайской трассе 40 машин оказались в снежном плену 1
19:15
Внимание! На сайте Amic.ru 23 января будут проводиться технические работы 0
19:03
Коротко о главном: трамвайный вопрос, дело Денисова и крах Тальменка-банка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 января
18:55
Как интересно провести вечер после работы и где побывать с 23 по 27 января? 0
18:47
ЦБ лишил лицензии еще два банка – "Сириус" и "Новацию" 0
18:32
Челси Клинтон заступилась за сына Трампа, не желавшего взять мать за руку 2
18:25
Безработный москвич ударил беременную женщину из-за парковки 2
18:13
Московская система ПРО зафиксировала за 2016 год более 10 пусков ракет 1
18:03
Без медведей и львов: в Москве запретят держать дома хищников 2
17:54
Вопрос о росте цен на проезд в трамваях не рассматриваем — Горэлектротранс 2
17:45
Стоп-кадр. "Неонового неба" около драмтеатра больше нет 1
17:34
Сотрудник прокуратуры Кировграда утихомирил шумевшую молодежь травматом 2
17:24
Сначала вникните в ситуацию: Клевцов ответил на критику Сергея Шубенкова 40

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.