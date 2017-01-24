Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Очевидцев наезда трамвая на несовершеннолетнюю девушку разыскивает в Барнауле полиция, сообщили в городской ГИБДД.

Говоря о деталях инцидента, случившегося около 11:00 26 декабря прошлого года, в Госавтоинспекции отмечают: "В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского".

Известно, что девушка-подросток шла по пешеходному переходу на посадочную площадку.

В итоге девочка получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.

Очевидцев ЧП просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555.