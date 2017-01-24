Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Очевидцев наезда трамвая на несовершеннолетнюю девушку разыскивает в Барнауле полиция, сообщили в городской ГИБДД.
Говоря о деталях инцидента, случившегося около 11:00 26 декабря прошлого года, в Госавтоинспекции отмечают: "В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского".
Известно, что девушка-подросток шла по пешеходному переходу на посадочную площадку.
В итоге девочка получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.
Очевидцев ЧП просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555.
Комментарии
в каждом трамвае куча электроники и видео пишется похоже трамвайщики зря едят свой хлеб
250 камер натыкали в салон этих развалюх, а теперь ищут свидетелей, в депо на регистраторе посмотрите и не стройте проблему на ровном месте!
Камер навтыкали. Глонассов навтыкали. А Семыкин руками разводит. Не мой говорит трамвай и все тут.
так ведь трамвай - пятерочка! нееее, это не наш. это к Расторгуеву
Блин!!!! У нас столько много трамваев ходят по 5му маршруту!!!!!))))))) Что уже месяц найти не могут!!!!((((( Даааа они ещё и на наперегонки катаются друг с другом!!!! БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!! Это с какими мозгами надо такое написать - В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского". ПОЛНЫЙ ФИНИШ!!!!!!
Неустановленный трамвай -КАК ТАК ЧТО ЗНАЧИТ Неустановленный трамвай СТРАНА ДУРАКОВ !!!
Девочка 17 лет. Должна уже понимать что у трамвая при повороте занос 1.5-2.5 м
Я понял!!!! Это был экспериментальный гибрид трамвагазели !!!!!