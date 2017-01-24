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Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии

, ИА "Амител"
Там могут появиться экспозиции, посвященные алтайским деятелям кино

Фото: Вячеслав Мельников

Власти Барнаула намерены открыть на базе недавно закрытого кинотеатра "Родина" музей кинематографии, где могли бы появиться экспозиции, посвященные алтайским деятелям кино, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечает председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков, здание должно сохранить свой профиль, по-прежнему оставаться культурным центром, местом притяжения для многих барнаульцев.

"11 января старейший кинотеатр нашего города – "Родина" – перестал принимать посетителей. Он испытывал трудности с рентабельностью, окупаемостью. Тем не менее общепризнано, что кинотеатр является объектом культурного наследия советской эпохи. Он открылся 5 ноября 1941 года показом прославленных кинолент "Ленин в 1918 году", "Волочаевские дни". В кинотеатре зрители могли увидеть авторское кино, фильмы победителей Каннского и Венецианского кинофестивалей", – отмечает Паршков.

По его словам, городские власти не обсуждают вопрос о продаже здания бывшего кинотеатра "Родина", размещении в нем каких-либо коммерческих организаций. Наоборот, рассматривают вариант создания на его базе музея алтайского кино.

"Возможно, это будет филиал музея ГМИЛИКА. Там могут появиться экспозиции, посвященные творчеству Ивана Пырьева, Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Нины Усатовой, проводиться лекции о кино, демонстрироваться лучшие отечественные фильмы. Таким образом, здание частично сохранит свой исторический, с 1941 года, профиль", – добавил Паршков. 

Кинотеатр "Родина" прекратил свою работу и уже с 12 января был официально закрыт. Долгое время обсуждалось, что в освободившееся здание переедет барнаульский планетарий, но позже власти эту идею отвергли.

Нынешняя идея городских властей совпадает с инициативой архитектора Александра Деринга, который приложил свою руку к реконструкции здания кинотеатра в 2005 году. Он предложил создать на месте закрывшегося кинотеатра музей кино.

Кинотеатр "Родина" был построен в 1941 году по типовому проекту московского архитектора Г. Френка. Он имел два зала на 300 мест, которые назывались "розовый" и "голубой". Строительство кинотеатра началось незадолго до начала Второй мировой войны. Но в июле 1941-го строительство было приостановлено. Заморозили строительство ненадолго – уже осенью постройку завершили при активном участии молодежных бригад барнаульских предприятий.

Современная история кинотеатра началась в 2005 году, когда "Родину" передали в долгосрочную аренду сети "Киномир". Была проведена масштабная реконструкция под руководством архитектора Александра Деринга. Были открыты два больших зала – "красный" и "синий" (132 места), а также малый на 32 места. "Родина" стала главным кинотеатром города, где показывали фестивальное кино. Например, ленты, участвовавшие в Каннском или Венецианском фестивалях, ретроспективы великих режиссеров и различные киноклубы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.01.2017 11:44
- гость -

Прекрасная новость. Лекции о кино нужны. В Барнауле много разрозненных киноклубов, значит много людей, которым интересна эта тема.

0  0
24.01.2017 11:45
- гость -

Годная новость

0  0
24.01.2017 11:48
- гость -

а одновременно фильмы там нельзя показывать? было бы логично

0  0
24.01.2017 11:49
- гость -

сначала сказали планетарий. отвергли теперь сказали музей. отвергнут потом здание снесут и построят новый хороший многоквартирный дом с магазином на 1-м этаже

0  0
24.01.2017 11:55
- гость -

и построят новый хороший многоквартирный дом с магазином на 1-м этаже

кто в него ходить будет? пустой район

0  0
24.01.2017 11:59
Чел с улицы

- гость - 24 января 2017 г. 11:55

Я тебя за уши туда притащу и даже билет куплю.

ЗЫ А то привыкли серить в комментах за бесплатно, лень попу оторвать и сходить на приличную экскурсию...

0  0
24.01.2017 12:33
- гость -

А на площади Свободы необходимо соорудить большой Дворец Пионеров,где помимо обучения рукоделию детишек исподволь начать знакомить с идеями В.И.Ленина.

0  0
24.01.2017 12:50
- гость -

Да, у музея рентабельность о-го-го! Куда там кинотеатр с его тремя залами? Наверное за счет булочек с молоком для сельских экскурсантов выезжать будут?

0  0
24.01.2017 13:20
- гость -

Кто музеи динозавров строит, кто музеи кино... А в корпусах моторного завода, наверно, скоро будет музей промышленности - торговые сети уже свои корпуса возводят, даже они уже не хотят дышать атмосферой индустриализации.

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