Создатели фантастической киноэпопеи "Звездные войны" объявили официальное название восьмой части саги. Информацию опубликовали на сайте starwars.com в понедельник, 23 января, пишет "Лента.ру".

Восьмой эпизод в прокате будет называться "Звездные войны: Последний джедай" (Star Wars: The Last Jedi).

Уточняется, что премьера фильма намечена на 15 декабря текущего года. Действие ленты развернется после событий, показанных в предыдущем фильме. В съемках участвовали Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, которая скончалась в декабре минувшего года. Режиссером и сценаристом картины является Райан Джонсон.

Напомним, сейчас сага "Звездные войны" состоит из восьми фильмов: семи номерных лент и недавно вышедшего в прокат спин-оффа "Изгой-Один. Звездные войны: Истории".

