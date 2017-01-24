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Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики"

, ИА "Амител"
Несоответствия необходимым требованиям выявил госстройнадзор

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Специалисты госстройнадзора выявили нарушения при строительстве второй очереди крупнейшего барнаульского торгово-развлекательного центра "Галактика".

"В ходе надзорных мероприятий специалистами госстройнадзора обнаружены нарушения обязательных требований в области строительства, выдано предписание об их устранении", – сообщили 24 января в Госинспекции Алтайского края.

В ведомстве добавляют, что проверка качества выполнения строительных работ и их соответствия проектной документации прошла в конце декабря прошлого года, то есть практически сразу после обрушения кровли в гипермаркете "Ашан", который базируется на площадях первой очереди ТРЦ "Галактика".

Читайте также: Стройку второй очереди ТРЦ "Галактика" приостанавливают в Барнауле

В Госинспекции края добавляют, что в отношении застройщика ООО "БАМЗ" и генерального подрядчика ООО "Строительная компания Платформа Сибири" в данный момент возбуждены дела об административных правонарушениях.

Отметим, что после обрушения в "Ашане", которое произошло вечером 26 декабря, гипермаркет был закрыт. Застройщику было выдано предписание о приостановке строительства второй очереди ТРЦ "Галактика".

Читайте также: Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза

Также было принято решение об отзыве заключения о соответствии выполненных на объекте работ.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.01.2017 12:15
- гость -

Нарушения выявленные в студию

0  0
24.01.2017 12:16
борис

А ВГ Франк зам мэра по строительству после случившегося пошел на повышение и занял место первого зама-в то же время в новосибирске после обрушения кровли конюшни возбудили уголовное дело и взяли под арест владельца конюшни-вот так-то!

0  0
24.01.2017 12:28
- гость -

Напишите почему ледовый дворец Динамо закрыли?????

0  0
24.01.2017 13:35
Елена

Закрыли из за снега на крыше.

0  0
24.01.2017 13:53
Анна

Закрыли, чтобы по Жасминной не ездили .

0  0
24.01.2017 14:29
- гость -

Специалисты госстройнадзора выявили нарушения при строительстве второй очереди крупнейшего барнаульского торгово-развлекательного центра "Галактика".

там тоже была установлена рекламная конструкция без расчета нагрузок

0  0
24.01.2017 14:37
- гость -

Жадность лыжника загубит. Поставили коробки на пол километра от дороги до дороги, ни одного проезда. Вчера кое-как обошел эти коробки, что бы попасть с одной стороны Галактики на другую.

0  0
24.01.2017 14:39
- гость -

24.01.2017 14:37 - гость -

а пока был завод ты вот так вот напрямую ходил?

0  0
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