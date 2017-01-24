Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Специалисты госстройнадзора выявили нарушения при строительстве второй очереди крупнейшего барнаульского торгово-развлекательного центра "Галактика".
"В ходе надзорных мероприятий специалистами госстройнадзора обнаружены нарушения обязательных требований в области строительства, выдано предписание об их устранении", – сообщили 24 января в Госинспекции Алтайского края.
В ведомстве добавляют, что проверка качества выполнения строительных работ и их соответствия проектной документации прошла в конце декабря прошлого года, то есть практически сразу после обрушения кровли в гипермаркете "Ашан", который базируется на площадях первой очереди ТРЦ "Галактика".
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В Госинспекции края добавляют, что в отношении застройщика ООО "БАМЗ" и генерального подрядчика ООО "Строительная компания Платформа Сибири" в данный момент возбуждены дела об административных правонарушениях.
Отметим, что после обрушения в "Ашане", которое произошло вечером 26 декабря, гипермаркет был закрыт. Застройщику было выдано предписание о приостановке строительства второй очереди ТРЦ "Галактика".
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Также было принято решение об отзыве заключения о соответствии выполненных на объекте работ.
Комментарии
Нарушения выявленные в студию
А ВГ Франк зам мэра по строительству после случившегося пошел на повышение и занял место первого зама-в то же время в новосибирске после обрушения кровли конюшни возбудили уголовное дело и взяли под арест владельца конюшни-вот так-то!
Напишите почему ледовый дворец Динамо закрыли?????
Закрыли из за снега на крыше.
Закрыли, чтобы по Жасминной не ездили .
Специалисты госстройнадзора выявили нарушения при строительстве второй очереди крупнейшего барнаульского торгово-развлекательного центра "Галактика".
там тоже была установлена рекламная конструкция без расчета нагрузок
Жадность лыжника загубит. Поставили коробки на пол километра от дороги до дороги, ни одного проезда. Вчера кое-как обошел эти коробки, что бы попасть с одной стороны Галактики на другую.
24.01.2017 14:37 - гость -
а пока был завод ты вот так вот напрямую ходил?