Аграрии Алтайского края уже в начале 2017 года стали формировать запасы дизельного топлива из-за роста акцизов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Александр Лукьянов.
По его словам, сформированные запасы примерно на 15% больше прошлогодних показателей. Многие предприятия даже стали брать кредиты, чтобы купить ДТ, еще в конце 2016 года.
"Зная, что с 1 января 2017 года будут увеличены акцизы, мы пошли на то, что рекомендовали хозяйствам по максимуму закачать в свои хранилища топливо. Поэтому мы и говорим сегодня, что у нас запасы сформированы на 40% от необходимого объема для проведения всего комплекса весенних полевых работ", – заявил Лукьянов, добавив, что в январе прошлого года эта цифра была на уровне 25%.
В целом сельхозпроизводителям Алтайского края во время посевной потребуется 108 тысяч тонн топлива, включая более 93 тысяч тонн ДТ. Средняя цена в регионе равняется 37 тысячам рублей за одну тонну.
Комментарии
На всю жизнь не напасёшься.
Анна Владимировна,храните свои запасы в Трёх литровых банках,а не на свои поминки!
А смысл? запасаться, если вокруг жульё.
Розничные цены на дизтопливо и бензин в России ускоряют рост. За прошедшую неделю стоимость бензина в стране выросла в среднем на 11-14 копеек за литр. Как отмечают эксперты, на розничную цену начинают непосредственно влиять те оптовые объемы дорогого топлива, которые были закуплены в декабре.
На рынке ждут дальнейшего роста оптовых цен, поскольку экспорт остается привлекательнее поставок на внутренний рынок примерно на 1,5-2 тысячу рублей на тонну. В то же время быстро «разогнать» рынок до этих уровней мешает слабый сезонный спрос внутри страны, поэтому на бирже в последние две недели наблюдается рост волатильности.
Лучше покупайте коней и телеги. То ли ещё будет. Ой! Ой! Ой!