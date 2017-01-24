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Новости

СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России

, ИА "Амител"
Ранее в китайском сегменте интернета появились снимки новейших ракетных комплексов, которые расположены в провинции Хэйлунцзян

Фото: naked-science.ru

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с РФ, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Издание пишет, что днем ранее в китайском сегменте интернета опубликовали снимки новейших ракетных комплексов. Газета уточняет, что снимки сделали в провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, скорее всего, это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (которая поступила в войска – ред.), и ее разместили в северо-восточном Китае.

Ряд СМИ связывают публикацию снимков с инаугурацией американского лидера Дональда Трампа. Издание пишет, что, по их мнению, так Пекин может отреагировать на провокационные заявления республиканца о Китае.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты "не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", а многие высокопоставленные военные США "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". В газете сказано, что ядерный потенциал Китая должен быть так силен, "чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах", а также чтобы КНР могла ударить в ответ провоцирующим страну войскам.

"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", – отмечает Global Times. Ракетный комплекс не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а только усилит авторитет китайской Народно-освободительной армии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.01.2017 12:22
- гость -

Большой привет от председателя Си.

0  0
24.01.2017 12:32
Миротворец

Особоодарённому гостю от 12:22,МБР,размещают в глубине территории страны,поскольку через 5 минут полёта,они уже в стратосфере,где их хрен собъёжь,умник! Именно из-этого,Тополя стоят не на границе с Китаем (США,Евросоюзом),а в ЗАТО Сибирский,под Барнео!

0  0
24.01.2017 12:32
-гость-

ого! Бося же тельняшку рвал, говорил что кытайцы друзья!?

0  0
24.01.2017 12:33
Элвис

саманта пауэр же объявила, что сша победили Коммунизм..

0  0
24.01.2017 12:34
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 12:32 Знаток? Чем ты собираешься сбивать DF-41?

0  0
24.01.2017 12:37
Миротворец

Ту гость от 12:34,а зачем их сбивать,пусть до США и летят! Про С-400,погугли,знаток!

0  0
24.01.2017 12:42
- гость -

ого! Бося же тельняшку рвал, говорил что кытайцы друзья!?

Конечно друзья! На параде 9-го мая вместе сидели? Сидели. Так это по дружеской договоренности.

0  0
24.01.2017 12:50
Anarchy

Над полями туман, Над рекой туман. Ты придешь, не придешь - Все равно обман. А на небе Луна, За ней звезд стена, И над хутором песня слышна. И идет паренек, И ему невдомек, То, что завтра начнется война (с)

0  0
24.01.2017 12:51
Миротворец

Гость от 12:42,а кто Вам по секрету сказал,что целеуказание данных приборов-территория РФ?

0  0
24.01.2017 12:52
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 12:37 Успехов в сбитии МБР ЗРК С-400. Правда, он МБР сбивать не может. ЗЫ: А с чего ты решил, что они именно до США летят?

0  0
24.01.2017 12:56
Две Не Связанные Новости

Как сообщает агентство Bloomberg, поставив в прошлом году Пекину 52,4 миллиона тонн углеводородного сырья, Россия сместила Саудовскую Аравию с верхней строчки в списке главных поставщиков нефти в эту страну. По данным Главного таможенного управления Китая, Эр-Рияд по результатам прошлого года остался на втором месте, доставив в КНР 51 миллион тонн нефти.

По количеству родившихся 2016 год стал рекордным с начала века, на свет появились 17,6 новых граждан Китая, при том, что в период 2011—2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше.

0  0
24.01.2017 12:59
КВ

у нас тут под Барнаулом, "тополя". До США не долетят, если только до Аляски. Значит против тех, кто ближе.

0  0
24.01.2017 13:01
- гость -

...появились 17,6 новых граждан Китая,..

Всего?

0  0
24.01.2017 13:02
- гость -

Гость от 12:42,а кто Вам по секрету сказал,что целеуказание данных приборов-территория РФ?

А, кто писал про целеуказание?

0  0
24.01.2017 13:19
- гость -

Кстати, в ноябре 2015 Китай испытал железнодорожную мобильную версию DF-41.

0  0
24.01.2017 13:19
- гость -

Всё гораздо проще. Восточная часть Китая примерно на 1000 км ближе к побережью США., чем Юго-Западная.

0  0
24.01.2017 13:27
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 13:23 Фуганок шифровался-шифровался, ан нет - спалился!

0  0
24.01.2017 13:31
- гость -

Вообще, понятно, что Китай очень не рад Трампу. Но ракетами они от проблемы не избавятся. Ракеты СССР не спасли - и КНР не помогут. Надо придумать что-то другое.

0  0
24.01.2017 13:36
Массаж мозга

Тупанок, надеюсь твои боссы в курсе, что С-400 не сбивают МБР, а то совсем беда ...

0  0
24.01.2017 13:39
- гость -

"Дальность полета ракеты Dongfeng-41 — порядка 14 тысяч километров....для того, чтобы достичь США, китайской ракете нужно 30 минут. Она может нести до 10 боеголовок, считает американская разведка. Таким образом, Dongfeng-41 представляет СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США."

Почему не написали это?

0  0
24.01.2017 13:41
Миротворец

А что,Массаж,они токо по бабачкам стреляют,не?

0  0
24.01.2017 13:44
- гость -

Массаж мозга 24 января 2017 г. 13:36 Фуганок, завязывай чужими никами пользоваться. Все равно тебя с первых слов узнать можно. А про С-400 все знают, не переживай.

0  0
24.01.2017 13:46
Массаж мозга

"А что,Массаж,они токо по бабачкам стреляют,не?" ----------- А ты воспользуйся своим же советом и погугли и завязывай писать под чужими никами. Накажу!

0  0
24.01.2017 13:58
- гость -

как-то не заметили, что "многие СМИ считают, что поводом установки ракет послужили «провокационные заявления» президента США Дональда Трампа о Китае." И что ракеты "представляют СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США"

0  0
24.01.2017 14:01
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 13:58 Гость, ты второй раз одно и то же пишешь. Все заметили, не надрывайся. Смотри комментарий 13:31.

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24.01.2017 14:03
- гость -

гость - 14:01 И чё там в 13:31 такого написано?

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