Фото: naked-science.ru
Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с РФ, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.
Издание пишет, что днем ранее в китайском сегменте интернета опубликовали снимки новейших ракетных комплексов. Газета уточняет, что снимки сделали в провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, скорее всего, это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (которая поступила в войска – ред.), и ее разместили в северо-восточном Китае.
Ряд СМИ связывают публикацию снимков с инаугурацией американского лидера Дональда Трампа. Издание пишет, что, по их мнению, так Пекин может отреагировать на провокационные заявления республиканца о Китае.
Издание отмечает, что Соединенные Штаты "не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", а многие высокопоставленные военные США "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". В газете сказано, что ядерный потенциал Китая должен быть так силен, "чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах", а также чтобы КНР могла ударить в ответ провоцирующим страну войскам.
"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", – отмечает Global Times. Ракетный комплекс не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а только усилит авторитет китайской Народно-освободительной армии.
Комментарии
Большой привет от председателя Си.
Особоодарённому гостю от 12:22,МБР,размещают в глубине территории страны,поскольку через 5 минут полёта,они уже в стратосфере,где их хрен собъёжь,умник! Именно из-этого,Тополя стоят не на границе с Китаем (США,Евросоюзом),а в ЗАТО Сибирский,под Барнео!
ого! Бося же тельняшку рвал, говорил что кытайцы друзья!?
саманта пауэр же объявила, что сша победили Коммунизм..
Миротворец 24 января 2017 г. 12:32 Знаток? Чем ты собираешься сбивать DF-41?
Ту гость от 12:34,а зачем их сбивать,пусть до США и летят! Про С-400,погугли,знаток!
ого! Бося же тельняшку рвал, говорил что кытайцы друзья!?
Конечно друзья! На параде 9-го мая вместе сидели? Сидели. Так это по дружеской договоренности.
Над полями туман, Над рекой туман. Ты придешь, не придешь - Все равно обман. А на небе Луна, За ней звезд стена, И над хутором песня слышна. И идет паренек, И ему невдомек, То, что завтра начнется война (с)
Гость от 12:42,а кто Вам по секрету сказал,что целеуказание данных приборов-территория РФ?
Миротворец 24 января 2017 г. 12:37 Успехов в сбитии МБР ЗРК С-400. Правда, он МБР сбивать не может. ЗЫ: А с чего ты решил, что они именно до США летят?
Как сообщает агентство Bloomberg, поставив в прошлом году Пекину 52,4 миллиона тонн углеводородного сырья, Россия сместила Саудовскую Аравию с верхней строчки в списке главных поставщиков нефти в эту страну. По данным Главного таможенного управления Китая, Эр-Рияд по результатам прошлого года остался на втором месте, доставив в КНР 51 миллион тонн нефти.
По количеству родившихся 2016 год стал рекордным с начала века, на свет появились 17,6 новых граждан Китая, при том, что в период 2011—2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше.
у нас тут под Барнаулом, "тополя". До США не долетят, если только до Аляски. Значит против тех, кто ближе.
...появились 17,6 новых граждан Китая,..
Всего?
Гость от 12:42,а кто Вам по секрету сказал,что целеуказание данных приборов-территория РФ?
А, кто писал про целеуказание?
Кстати, в ноябре 2015 Китай испытал железнодорожную мобильную версию DF-41.
Всё гораздо проще. Восточная часть Китая примерно на 1000 км ближе к побережью США., чем Юго-Западная.
Миротворец 24 января 2017 г. 13:23 Фуганок шифровался-шифровался, ан нет - спалился!
Вообще, понятно, что Китай очень не рад Трампу. Но ракетами они от проблемы не избавятся. Ракеты СССР не спасли - и КНР не помогут. Надо придумать что-то другое.
Тупанок, надеюсь твои боссы в курсе, что С-400 не сбивают МБР, а то совсем беда ...
"Дальность полета ракеты Dongfeng-41 — порядка 14 тысяч километров....для того, чтобы достичь США, китайской ракете нужно 30 минут. Она может нести до 10 боеголовок, считает американская разведка. Таким образом, Dongfeng-41 представляет СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США."
Почему не написали это?
А что,Массаж,они токо по бабачкам стреляют,не?
Массаж мозга 24 января 2017 г. 13:36 Фуганок, завязывай чужими никами пользоваться. Все равно тебя с первых слов узнать можно. А про С-400 все знают, не переживай.
"А что,Массаж,они токо по бабачкам стреляют,не?" ----------- А ты воспользуйся своим же советом и погугли и завязывай писать под чужими никами. Накажу!
как-то не заметили, что "многие СМИ считают, что поводом установки ракет послужили «провокационные заявления» президента США Дональда Трампа о Китае." И что ракеты "представляют СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США"
- гость - 24 января 2017 г. 13:58 Гость, ты второй раз одно и то же пишешь. Все заметили, не надрывайся. Смотри комментарий 13:31.
гость - 14:01 И чё там в 13:31 такого написано?