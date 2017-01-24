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Новости

СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России

, ИА "Амител"
Ранее в китайском сегменте интернета появились снимки новейших ракетных комплексов, которые расположены в провинции Хэйлунцзян

Фото: naked-science.ru

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с РФ, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Издание пишет, что днем ранее в китайском сегменте интернета опубликовали снимки новейших ракетных комплексов. Газета уточняет, что снимки сделали в провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, скорее всего, это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (которая поступила в войска – ред.), и ее разместили в северо-восточном Китае.

Ряд СМИ связывают публикацию снимков с инаугурацией американского лидера Дональда Трампа. Издание пишет, что, по их мнению, так Пекин может отреагировать на провокационные заявления республиканца о Китае.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты "не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", а многие высокопоставленные военные США "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". В газете сказано, что ядерный потенциал Китая должен быть так силен, "чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах", а также чтобы КНР могла ударить в ответ провоцирующим страну войскам.

"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", – отмечает Global Times. Ракетный комплекс не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а только усилит авторитет китайской Народно-освободительной армии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.01.2017 12:22
- гость -

Большой привет от председателя Си.

0  0
24.01.2017 12:32
Миротворец

Особоодарённому гостю от 12:22,МБР,размещают в глубине территории страны,поскольку через 5 минут полёта,они уже в стратосфере,где их хрен собъёжь,умник! Именно из-этого,Тополя стоят не на границе с Китаем (США,Евросоюзом),а в ЗАТО Сибирский,под Барнео!

0  0
24.01.2017 12:32
-гость-

ого! Бося же тельняшку рвал, говорил что кытайцы друзья!?

0  0
24.01.2017 12:33
Элвис

саманта пауэр же объявила, что сша победили Коммунизм..

0  0
24.01.2017 12:34
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 12:32 Знаток? Чем ты собираешься сбивать DF-41?

0  0
24.01.2017 12:37
Миротворец

Ту гость от 12:34,а зачем их сбивать,пусть до США и летят! Про С-400,погугли,знаток!

0  0
24.01.2017 12:42
- гость -

ого! Бося же тельняшку рвал, говорил что кытайцы друзья!?

Конечно друзья! На параде 9-го мая вместе сидели? Сидели. Так это по дружеской договоренности.

0  0
24.01.2017 12:50
Anarchy

Над полями туман, Над рекой туман. Ты придешь, не придешь - Все равно обман. А на небе Луна, За ней звезд стена, И над хутором песня слышна. И идет паренек, И ему невдомек, То, что завтра начнется война (с)

0  0
24.01.2017 12:51
Миротворец

Гость от 12:42,а кто Вам по секрету сказал,что целеуказание данных приборов-территория РФ?

0  0
24.01.2017 12:52
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 12:37 Успехов в сбитии МБР ЗРК С-400. Правда, он МБР сбивать не может. ЗЫ: А с чего ты решил, что они именно до США летят?

0  0
24.01.2017 12:56
Две Не Связанные Новости

Как сообщает агентство Bloomberg, поставив в прошлом году Пекину 52,4 миллиона тонн углеводородного сырья, Россия сместила Саудовскую Аравию с верхней строчки в списке главных поставщиков нефти в эту страну. По данным Главного таможенного управления Китая, Эр-Рияд по результатам прошлого года остался на втором месте, доставив в КНР 51 миллион тонн нефти.

По количеству родившихся 2016 год стал рекордным с начала века, на свет появились 17,6 новых граждан Китая, при том, что в период 2011—2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше.

0  0
24.01.2017 12:59
КВ

у нас тут под Барнаулом, "тополя". До США не долетят, если только до Аляски. Значит против тех, кто ближе.

0  0
24.01.2017 13:01
- гость -

...появились 17,6 новых граждан Китая,..

Всего?

0  0
24.01.2017 13:02
- гость -

Гость от 12:42,а кто Вам по секрету сказал,что целеуказание данных приборов-территория РФ?

А, кто писал про целеуказание?

0  0
24.01.2017 13:19
- гость -

Кстати, в ноябре 2015 Китай испытал железнодорожную мобильную версию DF-41.

0  0
24.01.2017 13:19
- гость -

Всё гораздо проще. Восточная часть Китая примерно на 1000 км ближе к побережью США., чем Юго-Западная.

0  0
24.01.2017 13:27
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 13:23 Фуганок шифровался-шифровался, ан нет - спалился!

0  0
24.01.2017 13:31
- гость -

Вообще, понятно, что Китай очень не рад Трампу. Но ракетами они от проблемы не избавятся. Ракеты СССР не спасли - и КНР не помогут. Надо придумать что-то другое.

0  0
24.01.2017 13:36
Массаж мозга

Тупанок, надеюсь твои боссы в курсе, что С-400 не сбивают МБР, а то совсем беда ...

0  0
24.01.2017 13:39
- гость -

"Дальность полета ракеты Dongfeng-41 — порядка 14 тысяч километров....для того, чтобы достичь США, китайской ракете нужно 30 минут. Она может нести до 10 боеголовок, считает американская разведка. Таким образом, Dongfeng-41 представляет СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США."

Почему не написали это?

0  0
24.01.2017 13:41
Миротворец

А что,Массаж,они токо по бабачкам стреляют,не?

0  0
24.01.2017 13:44
- гость -

Массаж мозга 24 января 2017 г. 13:36 Фуганок, завязывай чужими никами пользоваться. Все равно тебя с первых слов узнать можно. А про С-400 все знают, не переживай.

0  0
24.01.2017 13:46
Массаж мозга

"А что,Массаж,они токо по бабачкам стреляют,не?" ----------- А ты воспользуйся своим же советом и погугли и завязывай писать под чужими никами. Накажу!

0  0
24.01.2017 13:58
- гость -

как-то не заметили, что "многие СМИ считают, что поводом установки ракет послужили «провокационные заявления» президента США Дональда Трампа о Китае." И что ракеты "представляют СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США"

0  0
24.01.2017 14:01
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 13:58 Гость, ты второй раз одно и то же пишешь. Все заметили, не надрывайся. Смотри комментарий 13:31.

0  0
24.01.2017 14:03
- гость -

гость - 14:01 И чё там в 13:31 такого написано?

0  0
24.01.2017 14:07
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:03 Что ракеты горю не помогут. Трамп решил давить Китай экономически.

0  0
24.01.2017 14:15
- гость -

а вы чего хотели, "Китай не нуждается в мировом лидерстве, но может быть вынужден взять на себя эту роль, если другие отступят от этой позиции", - уведомил мировое сообщество тов. Чжан Цзюнь, глава департамента международной экономики МИД КНР

0  0
24.01.2017 14:17
- гость -

гость - 14:07 Вы как эксперт настаиваете, что мериканцам незачем возбуждаться от этих ракет,...а вот китайцам теперь хана! Эксперт сказал...

0  0
24.01.2017 14:18
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:07

Трамп решил давить Китай экономически.

ага, перевести взад все производство из Китая в США

0  0
24.01.2017 14:18
Массаж мозга

"И что ракеты "представляют СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УГРОЗУ ДЛЯ США" " -------- В штатах живёт почти 4 млн. китайцев. Хотя, для Китая это не проблема - бабы ещё нарожают.

0  0
24.01.2017 14:19
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:15 Посмотрим, посмотрим.. Китаезы хорошо поднялись на американских деньгах. А вот если Трамп закроет для них рынок США - как они тогда запоют?

0  0
24.01.2017 14:22
- гость -

гость - 14:19 "Трамп закроет для них рынок США"

Сколько населения в США по сравнению с Китаем и остальным миром?

0  0
24.01.2017 14:23
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:18 га, перевести взад все производство из Китая в США --- Читал Геттисбергскую речь Трампа?

0  0
24.01.2017 14:26
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:19

Посмотрим, посмотрим.. Китаезы хорошо поднялись на американских деньгах. А вот если Трамп закроет для них рынок США - как они тогда запоют?

ха-ха-ха интересно, как кокосы без китайского айфона жить будут )

0  0
24.01.2017 14:26
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:17 Вы как эксперт настаиваете, что мериканцам незачем возбуждаться от этих ракет,.. --- Особо они пока не изменили сложившуюся ситуацию. Ракеты у Китая есть уже давно.

а вот китайцам теперь хана! --- Если у Трампа получится то, что он пообещал... то кисло будет Китаю, верно.

0  0
24.01.2017 14:28
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:26 интересно, как кокосы без китайского айфона жить будут ) --- Посмотрим, что китайцы кушать будут. Когда заводы Apple в Китае закроются.

0  0
24.01.2017 14:33
- гость -

гость - 14:26 "Если у Трампа получится то, что он пообещал... то кисло будет Китаю"

Кисло будет мериканцам в первую очередь. Вот представь, что все китайское исчезнет из США, проще, наверное, представить, что все китайское исчезнет из России, хотя масштабов влияния экономики Китая ни Россию тоже не понимаешь...

0  0
24.01.2017 14:34
- гость -

гость - 14:28 "Когда заводы Apple в Китае закроются"

А с чего бы они закроются, кто даст?

0  0
24.01.2017 14:41
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:33 Вы с Луны свалились тут все, что ли? Трамп как раз и собирается, чтобы все китайские товары в США исчезли. "Нанимать американцев, покупать американское".

0  0
24.01.2017 14:42
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:34 А с чего бы они закроются, кто даст? --- Трамп.

0  0
24.01.2017 14:45
- гость -

Люди вы какую то фигню пишите... ракеты возле НАШЕЙ ГРАНИЦЫ! Причём здесь трамп, вы в себе? Хорошие отношения, хорошие отношения, мы открыты для Востока... Вот и до дружились...

0  0
24.01.2017 14:46
Миротворец

Смешно читать эту новость,моим корешам из Сибирского! Наши ракеты нацелены на Вашингтон,Чикаго,Нью Йорк,Сан-Франциско,Балтимор,Детройт,Лос-Анджелес,Майами,Новый Орлеан,Ричмонд,Хьюстон!

0  0
24.01.2017 14:50
- гость -

https://www.google.ru/maps/place/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD,+%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@48.144549,119.1686094,5z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x5e5b1fb6ce2f967f:0xfd4303cc8360af00!8m2!3d45.742367!4d126.661665 По карте по расположении провинции ракеты по любому находятся как бы в полукольце территории РФ и Севера и с Востока. Ракета может не пролетать над нашей территорией только двигаясь на ЮГ. Охренеть!

0  0
24.01.2017 14:52
- гость -

Миротворец, а что в принципе смешного? Я бы нафиг не хотел здесь видеть ни СНР/СОР ни Тополя. Это же гарантированный приход СЮДА, аналогичного дерьма.

0  0
24.01.2017 14:53
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:45 Люди вы какую то фигню пишите... ракеты возле НАШЕЙ ГРАНИЦЫ! --- Вы только сейчас сделали для себя это открытие - что китайские ракеты находятся возле границы РФ? Поздравляю, вы опоздали всего на 50 с небольшим лет. Первые DF-2 Китай развернул как раз в 1966 году.

0  0
24.01.2017 14:58
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:52 У товарища, к которому вы обращаетесь, отсутствуют даже малейшие представления о причинно-следственных связях.

0  0
24.01.2017 14:58
- гость -

Ну не в 66м, а в 70х. Кроме того ДФ2 это 2000 км дальность, а у этой фиготы, ЧТО ТЕПЕРЬ рядышком с нами - 14000 км. Старая до нас не долетала,а новая пару раз облетит весь периметр страны. Нифигасе ДРУЖБАНЫ у нас...

0  0
24.01.2017 14:58
- гость -

Дальность у ракеты 12000 км, какая разница где ее разместили. Ее предназначение попасть на другую половину земного шара.

0  0
24.01.2017 15:02
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 14:58 Ну не в 66м, а в 70х --- 27 декабря 1966 года Китаем был осуществлён первый испытательный пуск баллистической ракеты Дунфэн-2А оснащённой ядерной боевой частью мощностью 12 кт, ракета стартовала с базы Шуанчэнцзы и пролетев 800 км успешно поразила цель в Лоб-Норе. Она была введена в эксплуатацию в конце 1960-х гг. и оставалась на вооружении до 1980-х гг.

Старая до нас не долетала --- А, вы в европейской части РФ живете?

0  0
24.01.2017 15:05
- гость -

Разница между 2000 и 12000 в 6 раз или на 10.000 км. Она покрывает всэ дистанцию включая Москву, Крымв, Мурманск и Калиниград. Чего старая ракета В ПРИНЦИПЕ не могла сделать. И ей глубоко пофиг падать через 4 или через 5 или через 8 тысяч км. ФАКТ что теперь такая фигня стоит возли нашей границы и она реально может шлёпнуть ПО ВСЕЙ РФ. А не в радиусе 2000 км. т.е покрывая ТОЛЬКО Дальний Восток РФ, как было раньше. Тем более что старые сняли с дежурства в 90х годах. Ещё раз говорю, как мы так ДРУЖИМ с ними, что так нам ГАДЯТ?

0  0
24.01.2017 15:07
- гость -

Прикольно, что Китай в отместку Трампу не подводную лодку с такой ракетой отправил к берегам США, а установил возле нашей границы прикрываясь нашей территорией. Карту посмотрите.

0  0
24.01.2017 15:08
Миротворец

Зачем моей родине России воевать? Хоть с СШП,хоть с Китаем? Только этого хотят,последышы Обамы,типо Мозга да Калибра!

0  0
24.01.2017 15:09
- гость -

Без разницы в конце 60х или в начале 70х. Не суть важно . Важнее ПОЧЕМУ ТАКАЯ ФИГНЯ СЛУЧИЛАСЬ? Мы же дружим ИЛИ как?

0  0
24.01.2017 15:12
- гость -

Зачем моей родине России воевать? Миротворец... как бы редкое десятилетие проходило в тишине в прошлом и в нынешнем веках, чтобы... ммм... стран, куда-нибудь к кому нибудь с афтоматом не забёгла...

0  0
24.01.2017 15:12
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 15:05 Ещё раз говорю, как мы так ДРУЖИМ с ними, что так нам ГАДЯТ? --- У китайцев не бывает друзей. Они им не нужны.

0  0
24.01.2017 15:12
Миротворец

Гость от 15.09,ревность,плохая черта характера!

0  0
24.01.2017 15:14
- гость -

У китайцев не бывает друзей. Они им не нужны. - гость - 15:12. Скорее всего вы правы, тогда не надо было лить помои в уши, как мы с ними классно корифанемся. Это называется грёбаная пропаганда.

0  0
24.01.2017 15:15
- гость -

гость - 15:05 Ты утверждаешь, что ракеты нацелены на Россию, а все СМИ, говорят, что на США, и китайцы на это намекают. Вот ты кто такой? Никто и звать тебя никак - гость..

0  0
24.01.2017 15:16
- гость -

Миротворец твой ... пост, о чём? Или ты на боярышнике, т.е. в танке?

0  0
24.01.2017 15:22
- гость -

- гость - 15:15, тебе не пофиг? Расскажи в чём потребность твоего интереса?Уж не за погоны ли пашешь здесь? СМИ ему сказали... СМИ через месяц только признали что взрыв был в Чернобыле, а про Афган десять лет писали как люди там получали ордена Красной звезды "за успешно проведённые учения" и восстановленные после паводка мосты. А нам в посёлок двоих привезли в цинках оттуда... в виде фарша. Хочешь копии газет почитать? СМИ он доверяет....

0  0
24.01.2017 15:22
- гость -

Если нацеливать ракеты на Россию, то пулять можно с любой точки Китая...и даже США. Вот прицепились к границам России...

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