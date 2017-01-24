ПАО "МРСК Сибири" готово взять на баланс все бесхозные сети в Алтайском крае. Об этом заявил генеральный директор компании Виталий Иванов на рабочей встрече с губернатором Александром Карлиным.
"Мы сегодня совершенно однозначно договорились, что будем эти вопросы решать. Мы проведем инвентаризацию сетей, кроме того, необходимо разобраться, к каким ТСО подключены сети, провести их фактическую инвентаризацию. Дальше необходимо юридически признать их бесхозными", – рассказал Иванов.
По словам экспертов, работа будет проведена в ближайшие пару лет. Однако конкретные сроки в настоящее время поставить невозможно: необходимо повести инвентаризацию. Работы по ней уже начались.
Заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков заявил, что работа по передаче бесхозных сетей завершится в течение года.
В Алтайском крае будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители филиала МРСК Сибири – "Алтайэнерго", Ростехнадзора, управления по промышленности и энергетике Алтайского края. Возглавит группу вице-премьер.
Инвентаризация региональных и муниципальных бесхозяйных линий электропередачи и подстанций начнется в ближайшее время. В первую очередь будет составлен полный перечень таких объектов. Далее рабочей группе предстоит сформировать план мероприятий по порядку передачи энергообъектов, которые не обслуживаются специализированными организациями, но имеют технологическое присоединение к сетям ПАО "МРСК Сибири", на обслуживание в филиал "Алтайэнерго".
Комментарии
начните пожалуйста с Бельмесёво.
и бобровку захватите!!!!
и Сибирскую Долину проинвентаризируйте срочно
Безхозные сети - российский феномен. Четверть века с помощью этих сетей кто то зарабатывает деньги, по ним к потребителям идут чьи то тепло и электроэнергия, но в случае аварии или необходимости ремонта они сразу безхозные. То есть кто то ими пользуется, а ответственности никакой.
Так сказать - дочерний бизнес наших чиновников, ответственности никакой, а с другой стороны - я вам свет в дом веду, благодетель
ПАО "МРСК Сибири" готово взять на баланс все бесхозные сети в Алтайском крае
да-да, и взымать плату за обслуживание с конечных потребителей )
если сети строились за счет частника, продать он их сетевикам не смог,то сейчас их просто заберут)