ПАО "МРСК Сибири" готово взять на баланс все бесхозные сети в Алтайском крае. Об этом заявил генеральный директор компании Виталий Иванов на рабочей встрече с губернатором Александром Карлиным.

"Мы сегодня совершенно однозначно договорились, что будем эти вопросы решать. Мы проведем инвентаризацию сетей, кроме того, необходимо разобраться, к каким ТСО подключены сети, провести их фактическую инвентаризацию. Дальше необходимо юридически признать их бесхозными", – рассказал Иванов.

По словам экспертов, работа будет проведена в ближайшие пару лет. Однако конкретные сроки в настоящее время поставить невозможно: необходимо повести инвентаризацию. Работы по ней уже начались.

Заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков заявил, что работа по передаче бесхозных сетей завершится в течение года.

В Алтайском крае будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители филиала МРСК Сибири – "Алтайэнерго", Ростехнадзора, управления по промышленности и энергетике Алтайского края. Возглавит группу вице-премьер.

Инвентаризация региональных и муниципальных бесхозяйных линий электропередачи и подстанций начнется в ближайшее время. В первую очередь будет составлен полный перечень таких объектов. Далее рабочей группе предстоит сформировать план мероприятий по порядку передачи энергообъектов, которые не обслуживаются специализированными организациями, но имеют технологическое присоединение к сетям ПАО "МРСК Сибири", на обслуживание в филиал "Алтайэнерго".