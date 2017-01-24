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Билетер из-за панического страха перед иностранцами бесплатно пропустил десятки тысяч туристов в токийский парк Синдзюку-геэн. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Japan Today.
Отмечается, что страх у престарелого сотрудника парка появился после того, как в 2014 году на него накричал иностранный турист. Инцидент так напугал японца, что он перестал брать деньги у посетителей парка, которые приехали из других стран. Мужчина распечатывал их билеты бесплатно, после чего удалял информацию из базы данных.
В конце минувшего года другой сотрудник Синдзюку-геэн отметил, что количество выданных билетов разнится с числом посетителей в базе данных. С апреля 2014 года по декабрь 2016-го за билет не заплатили не менее 160 тысяч иностранцев.
Провинившегося билетера оштрафовали на сумму, равную его месячной зарплате. Когда данные о допущенных им нарушениях были опубликованы, мужчина уволился и предложил возместить ущерб из своих сбережений.
Издание отмечает, что парк Синдзюку-геэн расположен на территории городских районов Синдзюку и Сибуя в Токио. В прошлом году его посетили порядка двух миллионов человек. Стоимость входного билета составляет 200 йен (порядка 100 рублей).
Комментарии
Нервная работа, больше 250 000 долларов прошло мимо кассы. Слаб японец оказался. Наша вахтерша из студ. общаги не только бы ответила достойно кричавшему, но и смогла бы повысить стоимость в 2 раза.