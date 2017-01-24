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Билетер из-за панического страха перед иностранцами бесплатно пропустил десятки тысяч туристов в токийский парк Синдзюку-геэн. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Japan Today.

Отмечается, что страх у престарелого сотрудника парка появился после того, как в 2014 году на него накричал иностранный турист. Инцидент так напугал японца, что он перестал брать деньги у посетителей парка, которые приехали из других стран. Мужчина распечатывал их билеты бесплатно, после чего удалял информацию из базы данных.

В конце минувшего года другой сотрудник Синдзюку-геэн отметил, что количество выданных билетов разнится с числом посетителей в базе данных. С апреля 2014 года по декабрь 2016-го за билет не заплатили не менее 160 тысяч иностранцев.

Провинившегося билетера оштрафовали на сумму, равную его месячной зарплате. Когда данные о допущенных им нарушениях были опубликованы, мужчина уволился и предложил возместить ущерб из своих сбережений.

Издание отмечает, что парк Синдзюку-геэн расположен на территории городских районов Синдзюку и Сибуя в Токио. В прошлом году его посетили порядка двух миллионов человек. Стоимость входного билета составляет 200 йен (порядка 100 рублей).