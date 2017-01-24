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"Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам главы региона, вопрос о новом полигоне не нуждается в искусственном обострении

Фото: nashgorod.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что Барнаулу никуда не уйти от вопроса утилизации мусора, и обострять данную тему, по его словам, не следует.

Об этом он высказался в своем блоге, где порассуждал в целом о проекте генерального плана краевой столицы и проблеме публичных слушаний.

"Тема полигона твердых бытовых отходов не нуждается в искусственном обострении. Наш мусор, и нам им заниматься. Его не удастся вывезти ни в Томскую, ни в Новосибирскую, ни в Кемеровскую область. Возмущаясь планами строительства нового полигона ТБО, многие предпочитают не замечать, сколько стихийных, несанкционированных "полигонов" постоянно возникает в разных точках", – отметил глава региона.

Отдельной темой, по словам Александра Карлина, является частный сектор, где зачастую любой овраг превращают в свалку. "И никого не смущает "роза ветров" от гниющей свалки в десятке метров от жилых строений", – сетует губернатор.

Глава края уверен, что вопрос строительства нового полигона ТБО в региональной столице требует специального экспертного рассмотрения.

Читайте также: Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин

"Нынешний полигон будет действовать еще лет пять. За это время следует комплексно подойти к решению проблемы, поставив во главу угла не вопрос увеличения площадок под ТБО, а выход на новый технологический уровень их сбора, сортировки, переработки и утилизации", – написал губернатор.

Также Александр Карлин обратился к вопросу организации публичных слушаний по проекту генплана в Барнауле. По его мнению, власти города поторопились с проведением слушаний. Однако "лепить" из мэрии образ врага тоже не стоит.

Читайте также: Уважительнее надо: губернатор высказался о проблеме барнаульского генплана

"В администрации города тоже работают барнаульцы. Здесь живут их дети и внуки. И им далеко небезразлично, каким будет город в ближайшем будущем", – уверен губернатор.

Напомним, что тема создания нового полигона ТБО в Барнауле вышла на первый план в ходе публичных слушаний по генплану, которые в итоге были перенесены. Ввиду тревоги горожан глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что тема полигона объявляется закрытой.

Накануне сити-менеджер рассказал, что действующий полигон ТБО можно использовать еще в течение 15 лет.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.01.2017 13:39
ыть

Где там Карлин живет? Вот рядом с его домом полигону самое место, ему ж не все равно, каким город будет в ближайшем будущем? Вот пусть и проконтролирует правильность создания полигона ТБО.

0  0
24.01.2017 13:50
- гость -

у карлина 5 лет у дугина- 15 не пойму почему краевое руководство назначенное рулит городом? у города есть свое руководство назначенное тоже причем зная, где чаще всего учатся и планируют жить чиновники- не надо нам заливать про их обеспокоенность Ишутин, Чертов повывезли алтайские леса на китайские зубочистки- и где они теперь? и дети их?

0  0
24.01.2017 13:52
- гость -

"Где там Карлин живет? " - Где-где, в Москве! туда и повезем!

0  0
24.01.2017 14:01
Киса

Где сам живет, там ТБО и надо строить!!! Прям в его огороде!!

0  0
24.01.2017 14:22
Житель частного сектора

Не очень понятно, что все-таки конкретно предлагает губернатор? Где камень преткновения в организации раздельного сбора мусора, сортировке и переработке отходов? Из статьи следует, что народ у нас малокультурный, а потому и свалки где попало, и сделать ничего с этим нельзя. Только чиновникам и "...далеко небезразлично..." каким будет город в будущем. Думаю, что Вы, Александр Богданович, неправы. Просто нужны реальные действия власти в этом направлении - нормативные акты, обязывающие всех, включая частный сектор, иметь договоры на утилизацию ТБО, мощная поддержка тех предприятий, кто готов собирать разделенный мусор и перерабатывать его. Жителей, кто будет сортировать мусор "на дому", освободить от платы за его вывоз, оставив в тарифе только "грязные" отходы. К примеру, на Южном стоят контейнеры для пластика, и никто не кидает туда что попало. Что же Вы так плохо о нас думаете? А вот бесчисленная рать чиновников, отвечающая по должности за несанкционированные свалки, действительно реально ничего не делает, вот с них то и следует учинить спрос.

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24.01.2017 14:37
- гость -

посмотрите во что превратили лесной пруд на барнаулке? туда вывозят и валят снег грязный с улиц и мусор почешитесь и верните городу водоем

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