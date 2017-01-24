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Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о непогоде на ближайшие два дня.
"В Алтайском крае днем 25 и сутки 26 января 2017 года ожидается снег, местами сильный снег, продолжительные метели, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду", – говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра.
Также на дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.
Что касается температуры, то ночью местами она опустится до -22 градусов. Днем по краю -5…-10 градусов.
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