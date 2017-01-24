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Знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов и полярник, первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Артур Чилингаров собираются впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины и установить там флаг России и каменный православный крест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Конюхова.
Агентство отмечает, что в понедельник, 23 января, в экспедиционном штабе Конюхова художник-камнерез Владимир Михайлов передал путешественнику крест, изготовленный из реликтового известняка. Отмечается, что в этот же день 57 лет назад, 23 января 1960 года, впервые в истории на дно впадины в Тихом океане на расстояние около 10,9 километра погрузился экипаж исследовательского батискафа "Триест". Аналогичное погружение в 2012 году совершил аппарат Deep Sea Challenger, на борту которого находился канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.
Конюхов отметил, что за всю историю еще ни один человек не опустился на самое дно Марианской впадины. В узкой трещине глубина составляет 11 тысяч 25 метров. В нее еще никто не садился, добавил путешественник.
По его словам, Конюхов вместе с Чилингаровым собирается достигнуть самой глубокой точки мирового океана. Полярник поставит там флаг РФ, а путешественник – крест.
Отмечается, что пока дата экспедиции не определена, поскольку рассчитанный на двух человек новый батискаф пока не построен. Над его созданием работает австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger. Не исключается, что рекордное погружение пройдет в следующем году. Российские исследователи хотят не только погрузиться на дно самого глубокого океанического желоба планеты, но и провести там несколько дней для всестороннего изучения.
Михайлов рассказал агентству, что крест изготовили в его мастерской в Новгородской области за три месяца. Размеры креста составляют полметра на метр. Художник отмечает, что подходящий известняк палеозойской эры нашли на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе. Возраст камня составляет около 360 миллионов лет.
Агентство напоминает, что в мае 2016 года Михайлов вручал путешественнику священнический крест, с которым Конюхов облетел Голубую планету на воздушном шаре.
Комментарии
Для кругозора еще одно знание об Австралии! - Могучая Россия не может сделать батискаф для погружения в Марианскую впадину, а кенгурячья Австралия - может...
Это погружение нужно приурочить к инаугурации Путина в 2018 году!
А за чей счёт банкет?
Да и шар Мортон, на котором Федор Конюхов установил рекорд времени облёта земли произведен не в России, а в Англии, ссылку не пускают
какая разница чей будет батискаф, если флаг российский?
Самоубийцы. Ладно, у Конюхова ПГМ в терминальной стадии, про Чилингарова такого не знал.
Пусть с собой хирурга и гундяева прихватят.
Столько бабла вложить в мероприятие, отправить туда попа с крестом и не взять с собой ни одного океанографа?
Они же не будут из батискафа выходить, манипулятор флаг поставит.
Мне интересно: Россия и на Марс первым делом попа с крестом отправит?
Крест с флагом на дне Марианской впадины безусловно обогатят мировую науку. Так же как и Цыганова в стратосфере.
А на кой тащить флаг и крест в жопу мира? Реклама австралийской компании Ron Allum Deepsea Services ?
Миротворец 24 января 2017 г. 13:47 С ними на дно поплывёшь? Или так, языком и мысленно
Так же,как Ильясов на зоне!
Да ладно, нормальное дело, я бы сам не отказался поучаствовать. В этом случае не важно, поп - атеист. Конюхов красава, много чего уже сделал
Да однобоко,лишь бы врагов России,встало бы поменьше,а сдохеуть с этими гадами -легко!
"Цыганова в стратосфере" ----------- Вот это куда интереснее, чем крест с флагом на дне впадины
И что они там будут делать несколько дней? Выйти за пределы - невозможно, передвижение по горизонтали возможно на этих аппаратах в глубинах? Мне кажется только вверх-вниз. Взять пробы и пофотографировать - пары часов за глаза. И действительно, может все-таки профессионального ученого надо бы туда?
А святой водой батискафы положено снаружи обрызгивать, или изнутри? Кто знает?
Пробьют дно Марианской Впадины! Ей богу пробьют!
Крест в Марианской впадине решит все проблемы России сразу, ага. Каждый новый день в России архаичнее предыдущего, похоже. Время, назад.
Символическое погружение России на дно. причем САМОЕ дно.
Можно послать и учёного, но тогда тщеславие священнослужителя не будет удовлетворено. Так за чей счёт то?
мне непонятны идеи на счет флага и креста.. кто спонсор этого бреда?
Конюхов-изгой общества,как Калибр или Гонец из Темзы,надо накинуть петлю на шею и со словами"обама чмо",всем нам,демократам,повеситься!