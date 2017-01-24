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Знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов и полярник, первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Артур Чилингаров собираются впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины и установить там флаг России и каменный православный крест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Конюхова.

Агентство отмечает, что в понедельник, 23 января, в экспедиционном штабе Конюхова художник-камнерез Владимир Михайлов передал путешественнику крест, изготовленный из реликтового известняка. Отмечается, что в этот же день 57 лет назад, 23 января 1960 года, впервые в истории на дно впадины в Тихом океане на расстояние около 10,9 километра погрузился экипаж исследовательского батискафа "Триест". Аналогичное погружение в 2012 году совершил аппарат Deep Sea Challenger, на борту которого находился канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Конюхов отметил, что за всю историю еще ни один человек не опустился на самое дно Марианской впадины. В узкой трещине глубина составляет 11 тысяч 25 метров. В нее еще никто не садился, добавил путешественник.

По его словам, Конюхов вместе с Чилингаровым собирается достигнуть самой глубокой точки мирового океана. Полярник поставит там флаг РФ, а путешественник – крест.

Отмечается, что пока дата экспедиции не определена, поскольку рассчитанный на двух человек новый батискаф пока не построен. Над его созданием работает австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger. Не исключается, что рекордное погружение пройдет в следующем году. Российские исследователи хотят не только погрузиться на дно самого глубокого океанического желоба планеты, но и провести там несколько дней для всестороннего изучения.

Михайлов рассказал агентству, что крест изготовили в его мастерской в Новгородской области за три месяца. Размеры креста составляют полметра на метр. Художник отмечает, что подходящий известняк палеозойской эры нашли на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе. Возраст камня составляет около 360 миллионов лет.

Агентство напоминает, что в мае 2016 года Михайлов вручал путешественнику священнический крест, с которым Конюхов облетел Голубую планету на воздушном шаре.