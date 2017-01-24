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Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины

, ИА "Амител"
Ранее на дно впадины опускался экипаж исследовательского батискафа "Триест" и кинорежиссер Джеймс Кэмерон

Фото: vestikavkaza.ru

Знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов и полярник, первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Артур Чилингаров собираются впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины и установить там флаг России и каменный православный крест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Конюхова.

Агентство отмечает, что в понедельник, 23 января, в экспедиционном штабе Конюхова художник-камнерез Владимир Михайлов передал путешественнику крест, изготовленный из реликтового известняка. Отмечается, что в этот же день 57 лет назад, 23 января 1960 года, впервые в истории на дно впадины в Тихом океане на расстояние около 10,9 километра погрузился экипаж исследовательского батискафа "Триест". Аналогичное погружение в 2012 году совершил аппарат Deep Sea Challenger, на борту которого находился канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

Конюхов отметил, что за всю историю еще ни один человек не опустился на самое дно Марианской впадины. В узкой трещине глубина составляет 11 тысяч 25 метров. В нее еще никто не садился, добавил путешественник.

По его словам, Конюхов вместе с Чилингаровым собирается достигнуть самой глубокой точки мирового океана. Полярник поставит там флаг РФ, а путешественник – крест. 

Отмечается, что пока дата экспедиции не определена, поскольку рассчитанный на двух человек новый батискаф пока не построен. Над его созданием работает австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger. Не исключается, что рекордное погружение пройдет в следующем году. Российские исследователи хотят не только погрузиться на дно самого глубокого океанического желоба планеты, но и провести там несколько дней для всестороннего изучения.

Михайлов рассказал агентству, что крест изготовили в его мастерской в Новгородской области за три месяца. Размеры креста составляют полметра на метр. Художник отмечает, что подходящий известняк палеозойской эры нашли на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе. Возраст камня составляет около 360 миллионов лет.

Агентство напоминает, что в мае 2016 года Михайлов вручал путешественнику священнический крест, с которым Конюхов облетел Голубую планету на воздушном шаре.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.01.2017 13:29
- гость -

Для кругозора еще одно знание об Австралии! - Могучая Россия не может сделать батискаф для погружения в Марианскую впадину, а кенгурячья Австралия - может...

0  0
24.01.2017 13:32
- гость -

Это погружение нужно приурочить к инаугурации Путина в 2018 году!

0  0
24.01.2017 13:34
- гость -

А за чей счёт банкет?

0  0
24.01.2017 13:36
Anarchy

Да и шар Мортон, на котором Федор Конюхов установил рекорд времени облёта земли произведен не в России, а в Англии, ссылку не пускают

0  0
24.01.2017 13:41
финт

какая разница чей будет батискаф, если флаг российский?

0  0
24.01.2017 13:41
- гость -

Самоубийцы. Ладно, у Конюхова ПГМ в терминальной стадии, про Чилингарова такого не знал.

0  0
24.01.2017 13:42
- гость -

Пусть с собой хирурга и гундяева прихватят.

0  0
24.01.2017 13:42
- гость -

Столько бабла вложить в мероприятие, отправить туда попа с крестом и не взять с собой ни одного океанографа?

0  0
24.01.2017 13:43
Anarchy

Они же не будут из батискафа выходить, манипулятор флаг поставит.

0  0
24.01.2017 13:43
- гость -

Мне интересно: Россия и на Марс первым делом попа с крестом отправит?

0  0
24.01.2017 13:51
- гость -

Крест с флагом на дне Марианской впадины безусловно обогатят мировую науку. Так же как и Цыганова в стратосфере.

0  0
24.01.2017 13:51
Массаж мозга

А на кой тащить флаг и крест в жопу мира? Реклама австралийской компании Ron Allum Deepsea Services ?

0  0
24.01.2017 13:52
- гость -

Миротворец 24 января 2017 г. 13:47 С ними на дно поплывёшь? Или так, языком и мысленно

0  0
24.01.2017 13:52
- гость -

Так же,как Ильясов на зоне!

0  0
24.01.2017 13:54
Anarchy

Да ладно, нормальное дело, я бы сам не отказался поучаствовать. В этом случае не важно, поп - атеист. Конюхов красава, много чего уже сделал

0  0
24.01.2017 13:55
Миротворец

Да однобоко,лишь бы врагов России,встало бы поменьше,а сдохеуть с этими гадами -легко!

0  0
24.01.2017 13:55
Массаж мозга

"Цыганова в стратосфере" ----------- Вот это куда интереснее, чем крест с флагом на дне впадины

0  0
24.01.2017 13:55
Пузырек

И что они там будут делать несколько дней? Выйти за пределы - невозможно, передвижение по горизонтали возможно на этих аппаратах в глубинах? Мне кажется только вверх-вниз. Взять пробы и пофотографировать - пары часов за глаза. И действительно, может все-таки профессионального ученого надо бы туда?

0  0
24.01.2017 13:56
- гость -

А святой водой батискафы положено снаружи обрызгивать, или изнутри? Кто знает?

0  0
24.01.2017 13:58
- гость -

Пробьют дно Марианской Впадины! Ей богу пробьют!

0  0
24.01.2017 14:00
- гость -

Крест в Марианской впадине решит все проблемы России сразу, ага. Каждый новый день в России архаичнее предыдущего, похоже. Время, назад.

0  0
24.01.2017 14:01
- гость -

Символическое погружение России на дно. причем САМОЕ дно.

0  0
24.01.2017 14:01
- гость -

Можно послать и учёного, но тогда тщеславие священнослужителя не будет удовлетворено. Так за чей счёт то?

0  0
24.01.2017 14:03
- гость -

мне непонятны идеи на счет флага и креста.. кто спонсор этого бреда?

0  0
24.01.2017 14:05
- гость -

#днонаше

0  0
24.01.2017 14:06
- гость -

Крест - чёрт с ним, там ему самое место. Но государственный флаг? На самое днище?

0  0
24.01.2017 14:07
- гость -

Кстати, у ека, кала, лоры и тд., сегодня выходной или редакция зп задержала?

0  0
24.01.2017 14:09
- гость -

Надо им улюкаева ещё взять

0  0
24.01.2017 14:09
- гость -

Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger.

Этим всё сказано. Государство пыжится что то из себя изобразить.

0  0
24.01.2017 14:10
- гость -

Огласите, пожалуйста, кто финансирует все эти бредовые идеи? Впрочем, символике придается определяющее значение в жизни. Флаг России на самое глубокое дно. да еще с крестом! Что бы это значило?...

0  0
24.01.2017 14:10
Массаж мозга

14:03, тупанок, не нервируй меня, будь ласка

Кстати, известняк медленно разрушается в воде, так что, хоть ему и 300 млн.лет, пролежит он там недолго.

0  0
24.01.2017 14:11
- гость -

Пузырек, ты горбатую гору смотрел?

0  0
24.01.2017 14:20
Пузырек

Пузырек, ты горбатую гору смотрел?****** Не смотрел, но наслышан про сюжет. Т.е. думаете все так с серьезно у них?

0  0
24.01.2017 14:34
- гость -

"Возраст камня составляет около 360 миллионов лет"

ага, а будущие цивилизации при последующих заселениях планеты найдут этот крест и скажут, ох..ть, еще 360 млн. лет назад такое сотворили.

0  0
24.01.2017 14:38
Вова, верим!

на Мосфильме снимут сюжетец, во впадине всё равно темно-ставь хоть статую вождю) А у Австралийцев для маскировки аппарат заказали.

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