Ученые из Австралии и США посчитали, сколько в среднем человек проводит в кровати в сутки. Продолжительность сна в разных странах значительно отличается. Дольше всех нежатся в кроватях латиноамериканцы. Жители Аргентины являются лидерами — продолжительность их ночного сна достигает 10 часов и 16 минут.
Самая низкая продолжительность сна в Японии. Жители Страны восходящего солнца довольствуются показателем 7 часов и 16 минут.
В США ночной сон длится 8 часов 31 минуту. Одинаково долго спят в Европе и Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут соответственно.
В России, по данным ученых, спят по 9 часов 20 минут. Наши граждане отправляются в кровать после 22:43, а встают в 7:54.
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