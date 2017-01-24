Систему электронных проездных в Барнауле внедрили с 1 декабря. С этого же дня в городе подняли и цену на проезд.
Все о новой системе расчета в общественном транспорте Барнаула вы можете узнать из проекта "Электронный проездной".
До этого систему тестировали в течение двух месяцев. Изначально барнаульцы довольно настороженно отнеслись к нововведению. Сегодня количество горожан, оценивших удобство электронных проездных, продолжает расти.
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Amic.ru решил выяснить, какой тарифный план наиболее выгоден для барнаульцев, и предлагает читателям принять участие в опросе. (Проголосовать можно слева на сайте на синем поле)
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Напомним, одной из задач новой системы является возможность изучить загрузку маршрутов. Система электронных проездных позволяет анализировать, какой транспорт наиболее загружен. А значит, власти смогут оптимизировать работу общественного транспорта так, чтобы это стало удобнее для пассажиров.
Комментарии
Ага оценили все и сразу, только после решения квеста "найди точку продажи проездного"
наличными деньгами выгодна оплата, а не этот дурдом
только после решения квеста "найди точку продажи проездного"
а потом такой же квест по пополнению карты
- гость - 24 января 2017 г. 13:54 только после решения квеста "найди точку продажи проездного" а потом такой же квест по пополнению карты
ч\з банкомат элементарно, 2 минуты постоять и все будет гут, не нагнетайте.
а где ответ: никакой, у меня ее нет
Сделайте уже проездные на ВСЕ виды транспорта для школьников!
- гость - 24 января 2017 г. 14:12
Сделайте уже проездные на ВСЕ виды транспорта для школьников!
в условиях капитализма "каждый должен нести свой чемодан"(с)
13:52, ++++
-какое объяснение тому, что наличкой дороже на 1р???
24.01.2017 14:04 danilion
Только банкоматы Сбербанка. Я с ним уже лет 10 не работаю. И на кой мне банкомат, когда я дома все через личный кабинет делаю? Пускай дклают возможность пополнения на сайте, продают во всех киосках, а потом спрашивают - хорошо ли вам, люди добрыя?
В Новосибирске проезд 19 рублей на автобусе и троллейбусе хотя город более северный, протяженность города больше.
Мне выгоден наличный расчет.
Электротранспорт в нынешнем его виде нужно ликвидировать совсем. Его маршруты не отвечают потребностям пассажиров.