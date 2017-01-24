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Власти рассказали о судьбе алтайского предприятия "Альтаир-Агро"

, ИА "Амител"
Сейчас его намерены купить пять индивидуальных предпринимателей

Фото: администрация Алтайского края

Крупнейшее в Алтайском крае мясоперерабатывающее предприятие "Альтаир-Агро", имущество которого распродается через аукцион за 500 миллионов рублей, в ближайшее время может найти нового владельца, способного вкладывать в него средства. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер правительства региона Александр Лукьянов

Напомним, летом 2016 года компания "Альтаир-Агро" была признана банкротом. На предприятии введено конкурсное производство. Кроме того, банкротом суд признал сеть фирменных магазинов "Мясная карта", реализующих продукцию "Альтаир-Агро". Позже Арбитражный суд Алтайского края по иску Сбербанка признал банкротом владельца "Альтаир-Агро" Сергея Ножкина. Задолженность компании на момент введения конкурсного производства превысила 2,7 миллиарда рублей. Однако позже объект был снят с аукциона по продаже из-за заявления Ножкина в суд с просьбой сделать переоценку стоимости предприятия.

Как отметил Александр Лукьянов, собственник предприятия и руководство Сбербанка нашли общий язык.

"По той информации, которая у меня сегодня есть, Сбербанк нашел точки соприкосновения с теми лицами, что писали заявления. Думаю, что тема проведения торгов вновь возникнет", – отметил вице-премьер. По словам Лукьянова, новый аукцион по продаже "Альтаир-Агро" пройдет в ближайшие полгода. Сейчас реально купить сельхозпредприятие готовы пять человек, которые намерены вложить в него после покупки еще около 500 миллионов рублей.

"Альтаир-Агро" работает на рынке с 2000 года. На данный момент там трудится до 900 человек. По данным за 2015 год, выручка "Альтаир-Агро" составила 965,1 млн рублей, чистая прибыль — 49,5 млн рублей. С начала 2014 года у предприятия возникли проблемы с возвратом займов Сбербанку, который подал иск в Арбитражный суд.


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Комментарии

24.01.2017 16:12
- гость -

Как обычно, банковские клерки завалили очередное предприятие. Вот так у нас развивают аграрный сектор.

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