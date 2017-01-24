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Хищение бюджетных средств инкриминируют жителю Барнаула, который по гранту приобрел оборудование, а затем продал его.
Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно версии следствия, обвиняемый использовал служебное положение своей жены и имеющуюся у нее фирму. Он подготовил и предоставил все необходимые документы для участия в получении гранта администрации краевой столицы начинающим субъектам малого предпринимательства.
"Получив денежные средства, мужчина предоставил необходимые документы о целевом расходовании денежных средств и покупке оборудования. В последующем он обменял его на более дешевое, а затем продал", – уточняют в надзорном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы.
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