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Генпрокуратура РФ и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ) согласились с доводами оппозиционера Ильдара Дадина, который подал жалобу в Конституционный суд. "Коммерсант" подчеркивает, что он является единственным осужденным к лишению свободы за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов.

В заключении университета сказано, что криминализация неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования без наступления последствий и указания на них в уголовном законе, как оно описано в статье 212.1 УК РФ, является необоснованной.

В качестве причин этого указывается на отсутствие двух важнейших критериев криминализации – нужна и достаточно высокая степень общественной опасности деяния, и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям.

В исследовании отмечается, что один и тот же факт правонарушения не может ни в один момент, ни с временным разрывом влечь одновременно и административную, и уголовную ответственность.

Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос подчеркнул, что неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, которое повышает степень опасности подобных действий до характерного для преступлений уровня. Он также выразил мнение, что для устранения недочетов придется изменить уголовное и, возможно, административное законодательство.

Публичные слушания по жалобе Дадина Конституционный суд проведет во вторник, 24 января.

Напомним, в январе оппозиционера перевели в ИК-5 Алтайского края, после того как он осенью пожаловался на избиения в сегежской колонии №7. При этом после проверки в региональном управлении СКР заявили, что факт нарушения прав осужденного не был выявлен. В СПЧ же добавили, что на незаконное применение насилия в ИК-7 жалуются многие заключенные.

Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима в декабре 2015 года.