Четыре проекта, инициированных партией "Единая Россия", будут запущены в Алтайском крае в ближайшие месяцы. За счет федерального бюджета будет отремонтировано несколько домов культуры и театров в малых городах и селах региона, а также немалое количество внутридворовых территорий. Глава алтайских единороссов Александр Романенко рассказал журналистам, на что пойдут деньги.

Это будет четыре проекта по благоустройству и развитию культуры во всех регионах страны. Партия анонсировала их реализацию в ближайшие пять лет. Но пока суммы и объекты более-менее определены только на 2017 год. Впрочем, если "Единой России" удастся воплотить в жизнь свою амбициозную и вполне себе конкретную, в отличие от прошлых лет, задумку, то проекты явно перейдут и на следующий год — год выборов президента.

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В 2017 году в Алтайском крае пройдут множественные муниципальные выборы. Одно из главных событий – выборы в Барнаульскую городскую думу.

Итак, это проекты "Городская среда" (в первоначальном варианте назывался "Наш двор"), "Парки малых городов", "Театры малых городов" и "Местный дом культуры". Всего на три проекта (сумма финансирования проекта по паркам пока неизвестна) в Алтайский край из федерального бюджета будет направлено 533 млн рублей. В целом по стране это более 20 млрд рублей.

На проект "Городская среда" в регион поступит 500 млн рублей на 2017 год. Количество дворов, а также конкретные города и села пока неизвестны. Курировать проект будет депутат Госдумы от региона Виктор Зобнев.

В проект "Театры малых городов" попадают два театра: бийский и рубцовский. Каждый получит в этом году по 4 млн рублей на косметический ремонт, декорации, костюмы, оборудование.

"Местный дом культуры" — это 12 муниципальных домов культуры в райцентрах. Где именно, пока не говорят. На их ремонт будет направлено 25 млн рублей.

А при чем тут "Единая Россия", если проекты федеральные и финансируются из федерального бюджета? Вот как на этот вопрос корреспондента ИА "Амител" ответил Александр Романенко:

"На недавнем съезде председатель партии Дмитрий Медведев сказал, что "Единая Россия" — это не только партия, имеющая конституционное большинство, это правящая партия, политический ресурс президента страны. Эти четыре проекта пролоббировала в Госдуме именно фракция "ЕР". Но мы не просто приняли это решение, мы берем на себя полную ответственность за его реализацию".

Главное в части ответственности — контроль за реализацией проектов.

"Мы должны быть уверены, что ни один бюджетный рубль не был потрачен зря. Нельзя допустить, чтобы работы исполнялись как попало", – добавил Романенко.

Он заверил также, что процесс не будет закрытым, партия не будет выбирать объекты именно на тех территориях, где показала низкий результат на прошлых выборах, решение по выбору объектов будет приниматься с учетом мнения населения.