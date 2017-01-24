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Как приготовить соленое мороженое и советское эскимо дома?

, ИА "Амител"
Отмечаем Международный день любимого многими десерта новыми рецептами

Любители мороженого могут сегодня отмечать один из самых вкусных праздников в году: 24 января – Международный день эскимо. Для всех сладкоежек, хоть и не по сезону, редакция Amic.ru решила собрать несколько способов приготовления этого десерта в домашних условиях.  Считаете, что это невозможно? Читайте и пробуйте повторить на кухне.

Советское эскимо

  • После приготовления вы получите 4 порции

Что потребуется?

  • 300 мл молока 3,2%
  • 250 г сливок 35%
  • 35 г сухого молока
  • 90 г сахара
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 1 пакетик ванильного сахара

Как готовить?

В кастрюле смешать сахар, ванильный сахар и сухое молоко. Размешивая, влить в смесь 250 мл молока. Оставшиеся 50 мл молока смешать с крахмалом. Молочную смесь довести до кипения, влить крахмал и размешать до загустения. Снять с огня и через сито перелить в небольшую посуду, накрыть пленкой и остудить. Взбить сливки и смешать с молочным киселем. Смесь для пломбира заморозить в мороженице, разложить ее по формочкам, постучать ими по столу, чтобы попытаться удалить воздух. Воткнуть деревянные палочки, а после заморозить в морозилке на несколько часов.

Приготовить глазурь из 200 г шоколада и 200 г масла. Достать формочки из морозилки, окатить кипятком и осторожно вынуть из них мороженое, которое далее следует окунуть в глазурь и подержать в руке, пока не застынет. После переложить в морозилку на бумагу для выпечки и ждать, пока застынет.

Рецепт мороженого с авокадо и ромом

Что потребуется?

  • авокадо — 1 большой
  • сливки 15-20% жирности — 950 мл
  • светлый ром или текила — 3 ст. ложки
  • яичные желтки — от 2 крупных яиц
  • мука — 2 ст. ложки
  • соль — щепотка
  • сахар — четверть стакана
  • ванильный сахар — 1-1,5 ч. л.

Как готовить?

Очистить авокадо, нарезать крупными кусочками, положить в чашу блендера, добавить 1 стакан сливок, смешать и превратить в пюре. Добавить ром или текилу и снова перемешать до однородной массы. Поставить в холодильник на 2 часа. Взбить желтки со стаканом сливок. В кастрюле смешать муку, сахар и соль. Влить оставшиеся сливки, тщательно перемешивая. Поставить на средний огонь и при постоянном помешивании варить, пока смесь не станет густой. В горячую смесь добавить желтки и подержать на огне еще минуту. Снять с огня, охладить, всыпать ваниль, перемешать. Поставить в холодильник не менее чем на 2 часа. После объединить все с авокадо и еще подержать в морозилке.

Рецепт соленого карамельного мороженого

Что потребуется?

  • 2 стакана цельного молока
  • 1, 5 стакана сахара
  • соленое масло – 1 ст. ложка
  • 3 яичных желтка
  • 2 столовые ложки муки
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 стакан жирных сливок
  • 1,5 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка морской соли

Как готовить?

Взбейте блендером сливки с ванилью и поставьте в морозилку на 4 часа. Сварите карамель, для чего нужно в небольшом сотейнике вскипятить молоко на среднем огне, выключить огонь и оставить его на плите, чтобы оно оставалось теплым. Насыпать в сотейник сахар, помешивая, довести его до золотистого цвета. Жарить сахар нужно, пока он не растает, а затем добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Далее медленно добавить теплого молока и помешать.

Отдельно мешать желтки, муку и соль в миске и немного взбить венчиком. Соедините 2 смеси, поставьте их на слабый огонь и взбивайте венчиком, одновременно нагревая, минут 5. Снять с огня и через сито вылить в сухую чистую миску. Смешать с замерзшими сливками, добавить 1 ч. л. морской соли и еще раз поставить в морозилку уже на 20 минут.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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