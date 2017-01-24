Фото: nhkauto.ru
Жителя Алтайского края будут судить за гибель двух человек в дорожной аварии, произошедшей в Павловском районе в октябре прошлого года.
По информации региональной прокуратуры, обвиняемый, управляя автомобилем "УАЗ 330995", на 41-м километре трассы Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области выехал на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение с двигавшимся по "встречке" автомобилем Mitsubishi Lancer.
В данном ДТП супруга обвиняемого получила тяжелые травмы, а водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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