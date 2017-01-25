Экономический кризис в Алтайском крае закончился, сказал председатель краевого парламента, глава партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко. Он затронул тему экономического состояния региона во время своей пресс-конференции по политическим вопросам.
"Экономический кризис, во всяком случае в Алтайском крае, прошел. Как человек, который имеет отношение к бюджетному процессу, могу сказать о наступивших стабилизирующих факторах. В бюджете на 2017 год все разделы мы приняли с превышением уровня (финансирования — прим. ред.) 2016 года. Нам удалось даже принять решение о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы", — сказал Александр Романенко.
Он добавил, что бюджет региона продолжает оставаться социально ориентированным. Но в 2017 году краевая казна имеет средства на увеличение инвестиционных вложений.
"Более чем на 2 млрд рублей увеличена инвестиционная составляющая в рамках адресной инвестиционной программы — это более 4 млрд рублей", — напомнил он.
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В пример стабилизации ситуации он привел сферу агропромышленного комплекса. В 2015 году предприятия АПК впервые за всю историю сработали с рентабельностью, а по итогам 2016 года инвестировали только на покупку техники и оборудования более 6 млрд рублей.
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