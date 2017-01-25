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Новый сезон официальной региональной Лиги "КВН-Алтай" стартует 25 февраля. Традиционно команды выступят на специальном фестивале, где будет решено, какие коллективы смогут пройти в сезон для борьбы за чемпионский титул.

Игра состоится в ДК "Сибэнергомаш", начало в 18.00. Отметим, что в этом сезоне Лигу ждет серьезное обновление. Ряд известных коллективов — "Невпопад", "Город грез" — взяли паузу в карьере. Кроме того, одна из самых ярких барнаульских команд "Первый космонавт", становившаяся чемпионом в 2015 году, также закончила свое выступление после фестиваля в Сочи.

Ранее восемь команд, представляющих Лигу, отправились на XXVIII Международный зимний фестиваль "КиВиН 2017", который проходил в Сочи с 10 по 23 января. Правда, ни один из коллективов не прошел во второй тур, чтобы претендовать на участие в элитной Лиге. В прошлом году, например, "Первый космонавт" дошел до второго тура, по итогам которого получил право выступать в Первой лиге.

Однако по итогам первого тура барнаульские коллективы "Невпопад", "Первый космонавт", а также "КузГТУ" и "Сборная НГУ", представляющие Лигу "КВН-Алтай", получили повышенный рейтинг и имеют право претендовать на выступление в Центральной лиге. Скорее всего, в Лиге "Сибирь" или "Азия".

Кроме того, по итогам фестиваля стало известно, что Лига "КВН-Алтай" подтвердила статус официальной Лиги клуба. Это дает командам привилегии для отбора на Сочинском фестивале.

Четвертьфинальные встречи пройдут 25 марта и 21 апреля.