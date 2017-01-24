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Жительница Рубцовска, являющаяся инвалидом второй группы, сумела отсудить более 20 тысяч рублей за затопление квартиры.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ЧП произошло в январе 2016 года. В результате в квартире был поврежден потолок, обои, двери. Причиной затопления послужило повреждение шланга гибкой подводки к смывному бочку в квартире, расположенной этажом выше.
Стоимость ремонтно-восстановительных работ превысила 17 тысяч рублей, а на материалы ушло 2220 рублей.
Городской прокурор обратился в суд, чтобы восстановить права женщины. В итоге в пользу женщины было взыскано более 19 тысяч рублей, а так же 3500 рублей за понесенные расходы по оценке ущерба.
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