30 медиков Рубцовска получили новые долгожданные квартиры. Деньги на строительство дома — 60 млн рублей — были выделены из краевого бюджета по настоянию реготделения партии ЛДПР. Однако строительство затягивалось из-за бюрократических проволочек.
В жилом доме № 25 на пересечении переулка Гражданский и проспекта Ленина будут жить врачи и учителя. Во вторник, 24 января, все 30 медработников получили долгожданные ключи от квартир.
В партии напомнили, что средства на завершение строительства из краевой казны помогла получить депутат фракции ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра. Однако достраивали дом долго.
"Еще в 2013 году ЛДПР подготовила поправки в региональный бюджет, согласно которым выделили 60 миллионов рублей на стройку. Но все оказалось непросто — инвестиции формируются на основе бюджетной заявки. В ней должно быть четко указано, что это за объект, скорректирована проектно-сметная документация, обоснована бюджетная эффективность и так далее. Эти данные администрация Рубцовска не могла предоставить в течение полутора лет! Мне пришлось десятки раз поднимать проблему в разных кабинетах, на различных площадках и в СМИ, прежде чем что-то сдвинулось с мертвой точки. Но мы все-таки добились, дождались!" – прокомментировала Ирина Шудра.
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